بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطار مرسى علم الدولي يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية متعددة

ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، تدفقًا سياحيًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تهبط على مدرجاته 29 رحلة دولية قادمة من أبرز المدن الأوروبية، في إطار جدول رحلات الأسبوع الجاري الذي يمتد من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، ويضم إجمالي 154 رحلة، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

تنسيق أمني وإداري لضمان راحة السياح

وحرصت السلطات المختصة داخل المطار على تسهيل إجراءات الوصول وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية والاحترازية، قبل نقل السياح إلى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر للاستمتاع بالعطلات الصيفية والأنشطة الترفيهية المختلفة، وسط منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة السائح وتعزيز جودة الخدمة.

وجهات الرحلات ومساهمة أوروبا في النشاط السياحي

وتشير بيانات جداول الرحلات إلى أن اليوم يشهد وصول 10 رحلات من إيطاليا، و8 من التشيك، و4 من بولندا، إلى جانب رحلتين من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من فرنسا، إضافة إلى رحلة داخلية واحدة. هذا التوزيع يعكس اهتمام السياح الأوروبيين بالبحر الأحمر كمقصد سياحي رئيسي لما تتمتع به المنطقة من شواطئ خلابة وأنشطة بحرية متنوعة.

مؤشرات الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر

يستمر مطار مرسى علم في استقبال رحلات من 12 دولة مختلفة خلال هذا الأسبوع، مع تصدر بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا لقائمة الدول المصدرة للسياح، وهو ما يعكس تناميًا مستمرًا في نسب الإشغال الفندقي ويؤكد على قدرة المحافظة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز اقتصاد السياحة ويخلق فرص عمل محلية في القطاع الفندقي والخدمات السياحية.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

