مطار مرسى علم الدولي يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية متعددة

يشهد مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، تدفقًا سياحيًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تهبط على مدرجاته 29 رحلة دولية قادمة من أبرز المدن الأوروبية، في إطار جدول رحلات الأسبوع الجاري الذي يمتد من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، ويضم إجمالي 154 رحلة، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

تنسيق أمني وإداري لضمان راحة السياح

وحرصت السلطات المختصة داخل المطار على تسهيل إجراءات الوصول وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الأمنية والاحترازية، قبل نقل السياح إلى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر للاستمتاع بالعطلات الصيفية والأنشطة الترفيهية المختلفة، وسط منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة السائح وتعزيز جودة الخدمة.

وجهات الرحلات ومساهمة أوروبا في النشاط السياحي

وتشير بيانات جداول الرحلات إلى أن اليوم يشهد وصول 10 رحلات من إيطاليا، و8 من التشيك، و4 من بولندا، إلى جانب رحلتين من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من فرنسا، إضافة إلى رحلة داخلية واحدة. هذا التوزيع يعكس اهتمام السياح الأوروبيين بالبحر الأحمر كمقصد سياحي رئيسي لما تتمتع به المنطقة من شواطئ خلابة وأنشطة بحرية متنوعة.

مؤشرات الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر

يستمر مطار مرسى علم في استقبال رحلات من 12 دولة مختلفة خلال هذا الأسبوع، مع تصدر بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا لقائمة الدول المصدرة للسياح، وهو ما يعكس تناميًا مستمرًا في نسب الإشغال الفندقي ويؤكد على قدرة المحافظة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز اقتصاد السياحة ويخلق فرص عمل محلية في القطاع الفندقي والخدمات السياحية.