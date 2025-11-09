غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا

دعت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، إيفيت كوبر، إلى إنهاء الجوع في غزة وفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.

وحثت كوبر الاحتلال على رفع مزيد من القيود المفروضة على دخول المساعدات، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيادة جهودها المنقذة للحياة، وذلك كجزء من خطة السلام بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت أن جزءًا كبيرًا من المساعدات البريطانية المخصّصة لغزة يمر عبر الأردن، لكنه لا يصل إلى القطاع بسبب استمرار إغلاق خط المساعدات القادم من عمّان.



وأوضحت كوبر، في فيديو نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس" خلال زيارتها إلى أحد مستودعات المساعدات في عمّان، أن الأردن يبعد أقل من 100 ميل عن غزة، وأن المساعدات البريطانية تُخزّن في مستودعات هناك قبل تحميلها وإرسالها إلى القطاع، "لكن المشكلة أنها لا تصل".

https://x.com/YvetteCooperMP/status/1987234411494945012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987234411494945012%7Ctwgr%5Ec7f492bcffbe30616a4b44b40f832b40fb869520%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almamlakatv.com%2F%2Fnews%2F182896-D988D8B2D98AD8B1D8A9-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D8A8D8B1D98AD8B7D8A7D986D98AD8A9-D8B9D984D98AD986D8A7-D8A5D98AD8B5D8A7D984-D8A7D984D985D8B3D8A7D8B9D8AFD8A7D8AA-D8A5D984D989-D8BAD8B2D991D8A9-D8A8D8AFD988D986-D8AAD8A3D8AED98AD8B1

وأشارت إلى أن أحد المستودعات وحده يحتوي على كمية من القمح تكفي لإطعام 700 ألف شخص لمدة شهر، "ومع ذلك فهي مجرد مخزّنة هنا، بينما تعاني العائلات في غزة من الجوع"، معتبرة أن هذا الوضع "خاطئ ويجب إصلاحه بشكل عاجل".

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أنها تدعو إلى فتح جميع المعابر ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، مشيرة إلى أن المساعدات بدأت بالازدياد منذ وقف إطلاق النار، "لكننا بحاجة ملحّة للذهاب أبعد وأسرع".

وأكدت كوبر أن تسريع دخول المساعدات يُعد جزءًا أساسيًا من خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، مضيفة أن الخطة وافقت عليها إسرائيل وحماس ونالت دعم دول حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، "لكن المطلوب الآن هو التنفيذ".

وقالت إنها أجرت محادثات مع عدد من الوزراء ومع اللجنة التنسيقية التي تقودها الولايات المتحدة حول “الخطوات العاجلة المطلوبة”، مضيفة: "علينا إيصال هذه المساعدات إلى غزة دون أي تأخير. لا يمكن لشعب غزة الانتظار".

https://x.com/YvetteCooperMP/status/1985812917745229968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985812917745229968%7Ctwgr%5Ec7f492bcffbe30616a4b44b40f832b40fb869520%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almamlakatv.com%2F%2Fnews%2F182896-D988D8B2D98AD8B1D8A9-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D8A8D8B1D98AD8B7D8A7D986D98AD8A9-D8B9D984D98AD986D8A7-D8A5D98AD8B5D8A7D984-D8A7D984D985D8B3D8A7D8B9D8AFD8A7D8AA-D8A5D984D989-D8BAD8B2D991D8A9-D8A8D8AFD988D986-D8AAD8A3D8AED98AD8B1

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، فيما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.

