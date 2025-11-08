حالته حرجة.. نقيب الموسيقيين يكشف آخر مستجدات حادث إسماعيل الليثي

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي حرجة جدًا بعد الحادث الكبير الذي وقع في صعيد مصر وأسفر عن وفاة أربعة مواطنين من أسرة واحدة.

وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "لا أقدر أضحك على الجمهور، الوضع صعب والحادث بشع وكبير"، مضيفًا أنه تقدم بخالص التعازي لأهالي صعيد مصر في المصابين والمتوفين، وأصدر تعليماته لكل نقباء فروع النقابة بتقديم واجب العزاء للمتضررين.

وأوضح أن الجدل كبير حول وضع الليثي، مشيرًا إلى أن الحالة حرجة وغير مطمئنة، وأنه رغم بعض الأخبار عن تحسن النزيف الدماغي، إلا أن حالة الوعي لم تتراجع، وأن الفنان لا يزال في غيبوبة، "الوضع صعب بين أيادي الله".

وأشار إلى أن نسبة الوعي لدى إسماعيل الليثي تبلغ 2%، وأن الفريق الفني المرافق له خلال الحادثة أيضًا في حالة صعبة جدًا وقد أجروا عمليات خطرة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية على تقديم الخدمة الطبية بمستشفى ملاوي، مؤكداً أن الفريق الطبي قام بواجبه على أعلى مستوى، موجهًا نصيحة لزوجة الفنان بالدعاء، قائلاً: "ادعي ربنا، في يده كل شيء".