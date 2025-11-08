قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام
مصر تستضيف تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجرائم السيبرانية
ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته
سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الفنان الشعبي اسماعيل الليثي
الفنان الشعبي اسماعيل الليثي
ايمن رياض

قدم “ صدى البلد" بثا مباشرا عن تطورات الحاله الصحية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، والذي أصيب فجر امس في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا ،وأسفر الحادث  عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

فقد أكد مصدر طبي بالمستشفى، ان حالته لا تزال حرجه ولكنها مستقرة، وتم اليوم إجراء رسم قلب له إضافة إلى عمل عدة تحاليل، كما ارتفعت نسبة الأكسجين من 74 إلى 95%، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

وفي سياق متصل، نشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به انه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط  دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين

المنيا ملوى اسماعيل الليثي إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

أ.د. نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

مفتي الجمهورية: الإسلام يتخذ موقف الانفتاح الراشد من المستجدات العلمية في الذكاء الاصطناعي

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة .. موعد صلاة العصر والمغرب والعشاء

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: يوجد كتابان غير "اللوح المحفوظ"

بالصور

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام وأنت تمسك الهاتف؟ دراسات تكشف مفاجآت

تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد