ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

قدم “ صدى البلد" بثا مباشرا عن تطورات الحاله الصحية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، والذي أصيب فجر امس في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا ،وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

فقد أكد مصدر طبي بالمستشفى، ان حالته لا تزال حرجه ولكنها مستقرة، وتم اليوم إجراء رسم قلب له إضافة إلى عمل عدة تحاليل، كما ارتفعت نسبة الأكسجين من 74 إلى 95%، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

وفي سياق متصل، نشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به انه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين