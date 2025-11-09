قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر

النجمة مني زكي
النجمة مني زكي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن تفكيرها في إجراء عملية تجميل، مشيرة إلى أنها تحاول في الوقت الحالي تقبّل التغيرات التي طرأت عليها مع التقدم في العمر، والتصالح مع ذاتها دون اللجوء إلى الحلول الجراحية.

وقالت منى زكي في تصريحات تلفزيونية: "أنا وأصدقائي قد قررنا أن نحاول تقبل السن والتعايش معه، وبعد يومين قابلت زميلة وأول ما قالت لي: (أنت محتاجة تعملي عملية شد بسرعة). فقلت لها: (حرام عليك، أنا أحاول أتقبل الوضع). بالطبع هزتني، لكنني أريد الاستمرار في محاولة تقبل المرحلة التي أمر بها".

وأضافت النجمة المصرية أنها كانت تستخدم الكريمات لفترة طويلة، لكنها توقفت بعد إصابتها بالإكزيما، موضحة: "بدأت أستخدم الزيوت الطبيعية، وأضع ماء الأرز على وجهي، ثم زيت لبان الذكر مع زيت الأفوكادو، وأقوم بعمل تدليك معين للوجه بالإضافة إلى تمارين اليوغا".

وتطرقت منى زكي للحديث عن ابنتها لي لي أحمد حلمي، مؤكدة أنها أكثر أبنائها التي ربتها بحرص شديد، قائلة: "ابنتي لي لي أصبحت بمثابة أم لشقيقتها، وتعلمت مني تقبّل الآخرين بسهولة. لديها خفة دم ورثتها عن والدها أحمد حلمي، واختارت كل شيء في حياتها بنفسها".

واختتمت حديثها بالتعبير عن حزنها لابتعاد ابنتها عنها بعد سفرها، مشيرة إلى أنها شعرت بضيق شديد قبل مغادرتها: "كنت عصبية جدًا مع الجميع، وحتى قبل يوم من رحيلها انهرت بالبكاء، وبدأت أقول لها كلامًا كأنني لن أراها مرة أخرى".

