الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة «الملكية الفكرية» في هذه الحالة
قبل السوبر المصري .. «الغندور» يتوقع مفاجآت مباراة الأهلي والزمالك
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
أحمد أيمن

يترقب عشاق كرة القدم المصرية بشغف مباراة حاسمة للمنتخب المصري للناشئين «تحت 17 عامًا» أمام نظيره الإنجليزي، والتي ستُقام غدًا في ختام منافسات المجموعة. 

هذه المباراة تمثل منعطفًا حاسمًا للفراعنة الصغار في رحلة البحث عن مكان لهم في دور الـ32 من البطولة. 

ترتيب مجموعة مصر للشباب 

يمتلك المنتخب المصري 4 نقاط، وهو متساوٍ مع فنزويلا ومتقدم بنقطة واحدة على إنجلترا. لذا، فإن السيناريوهات المطروحة لتأهلهم تتوقف على نتائج هذه الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر ضد نظيره فنزويلا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة 7 نوفمبر 2025، على أرض ملعب اسباير زون، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها دولة قطر.

بهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب جدول المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 17 سنة، فيما جاء فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد ويفصلهما الأهداف المسجلة، ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ومنتخب هايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر للشباب 

السيناريو الأول: حلم الصدارة

السيناريو الأمثل بالنسبة للمنتخب المصري هو تحقيق الفوز في المباراة القادمة. إذا تمكن الفراعنة من الفوز، سيرتفع رصيدهم إلى 7 نقاط، مما سيمكنهم من تصدر المجموعة. لكن هذا يقتضي أيضًا عدم فوز فنزويلا على هايتي، وهو أمر يبدو صعبًا بالنظر إلى فارق الأهداف الكبير الذي تعاني منه هايتي. وبالتالي، التركيز هنا سيكون على الفوز بعدد كبير من الأهداف، مما سيعزز فرص البلاد في التأهل كمتصدر، خصوصًا إذا تساوى المنتخب المصري مع فنزويلا في رصيد النقاط.

السيناريو الثاني: الفوز أو التعادل

هذا السيناريو يعد الأكثر واقعية للمنتخب المصري. إذا تمكن الفراعنة من الفوز أو التعادل في المباراة أمام إنجلترا، فسيتأهلون مباشرة كوصيف للمجموعة. في حالة الفوز، سيصبح رصيد المنتخب المصري 7 نقاط، ليكونوا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فنزويلا.. أما في حالة التعادل، فسيحصل المنتخب على 5 نقاط، مما يضمن له التأهل برفقة فنزويلا التي ستتصدر المجموعة بـ7 نقاط، في حين ستخرج إنجلترا من البطولة.

السيناريو الثالث: انتظار نتائج أفضل ثوالث

في حالة خسارة المنتخب المصري أمام إنجلترا، سيتراجع رصيدهم إلى 4 نقاط، مما يعني أنهم سيحتلون المركز الثالث في المجموعة.. عندها، سيكون أمامهم خيار الانتظار لرؤية نتائج باقي المجموعات لتحديد ما إذا كانوا سيتأهلون كأفضل الثوالث. على الرغم من أن هذا السيناريو يحمل بعض القلق، إلا أن رصيد 4 نقاط يعزز من فرص تأهل المنتخب المصري، حيث كان هناك عدد من المنتخبات التي تأهلت كأفضل ثوالث في بطولات سابقة برصيد 3 نقاط فقط.

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

