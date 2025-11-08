خلال زيارة لمحل يديره مصري.. عمدة نيويورك المنتخب: مصر أم الدنيا

زار عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني أحد المحال المملوكة لمصريين في المدينة معبرا عن إعجابه بمصر ، قائلا: "مصر أم الدنيا"، و داعب صاحب المحل قائلا: "إزيك يا شي تمام؟"، و ذلك بحسب قناة روسيا اليوم.

وحدثت زيارة ممداني إلى المتجر يوم 27 أكتوبر، قبل أسبوع من الانتخابات، كجزء من حملته للتواصل مع الجالية العربية والمسلمة الكبيرة في أحياء مثل أستوريا وباي ريدج في كوينز وبروكلين، حيث يتركز آلاف المصريين والسوريين.

و خلال الزيارة الميدانية ل "ممداني" وعد بتجميد الإيجارات لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

ويعد زهران ممداني صاحب ال34 عاما، المنتخب الجديد لمنصب عمدة نيويورك في 4 نوفمبر، شخصية تاريخية في السياسة الأمريكية؛ فهو أول مسلم وعربي-أمريكي يتولى هذا المنصب، بالإضافة إلى كونه أصغر عمدة في تاريخ المدينة منذ أكثر من قرن، وأول عمدة من أصول جنوب آسيوية فهو مواليد أوغندا لأبوين هنديين مسلمين، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن السابعة.