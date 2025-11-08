رويترز: اتحاد كرة القدم الأيرلندي سيطلب من اليويفا حظر مشاركة إسرائيل بالمسابقات

صوّت الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مطالبًا باستبعاد إسرائيل من المسابقات الأوروبية، على المستويين الوطني والأندية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بذلك نقلاً عن مصدر حضر الاجتماع. وقد رُفض الاقتراح، الذي قدّمه فريق بوهيميانز، بأغلبية 74 صوتًا مؤيدًا، مقابل سبعة أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت.

و أشار الاتحاد الأيرلندي إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ينتهك بندين منفصلين من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: السماح بوجود أندية كرة قدم عبر الخط الأخضر دون الحصول على موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم؛ وفشله المزعوم في تطبيق سياسة فعّالة لمكافحة العنصرية.

وقال دانييل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميان، لرويترز إن "هذه انتهاكات خطيرة للغاية، وقواعد مهمة يتم تجاهلها". وأعرب عن أمله في نجاح القرار بعد ضغوط من أندية أخرى.

كان مصدر أفاد لرويترز حينها أن اليويفا درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي، بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب حرب غزة، لكن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.