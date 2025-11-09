آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو

كشفت المنتجة آلاء لاشين عن كواليس فيلمها الجديد "قصر الباشا"، مشيرة إلى أن قصة العمل جذبتها منذ البداية لأنها مختلفة وجديدة على السينما المصرية.

وقالت آلاء في لقاء خاص مع موقع صدى البلد: "حبيت قصة الفيلم لأنها جديدة على السينما المصرية، وفي البداية عرضنا الفيلم على أحمد حاتم، ولما أعجب بالفيلم بدأ المخرج محمد بكير يرشح باقي الأبطال، وكان عندنا تحدٍّ لتقديم صورة جميلة، والديكور كان رائعًا جدًا، وكنا حابين نعكس هذه الفخامة على الشاشة".

وأوضحت المنتجة أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا لتقديم صورة بصرية مميزة تعكس فخامة ديكور القصر الذي تدور فيه الأحداث، مؤكدة أن الفيلم يقدم توليفة تجمع بين التشويق والإثارة والرومانسية في إطار اجتماعي مختلف.

وعن أعمالها القادمة في السينما، كشفت آلاء لاشين عن تحضيرها لفيلم رعب جديد يحمل اسم "الساعة 12"، من إخراج محمد بكير، مشيرة إلى أنه سيكون تجربة مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة، ويعتمد على عنصر الإثارة والغموض بشكل أساسي. كما تستعد لتصوير فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، مي عمر، شيرين رضا، باسم سمرة، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر.

فيلم "قصر الباشا" من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة من النجوم بينهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا (في أول ظهور لها بمصر)، كما يشارك هيثم زيدان في البطولة. الفيلم من إنتاج المنتجة آلاء لاشين.

شاهد الفيديو :



https://youtube.com/shorts/3hMPnidq8Vc?si=5VXbZkcjdR_RnIr5