التخطيط: حققنا تطورًا كبيرًا بمؤشرات النمو.. ومستمرون في الإصلاح.. ونواب يشيدون بجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار.. وخطوات الدولة أسهمت في خلق فرص عمل جديدة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السائحين من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين. وأشارت إلى أن المتحف يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه، ويمتاز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص في زيادة عدد الغرف الفندقية المحيطة بالمتحف.

جاء ذلك خلال لقائها الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة "سي إن إن" الدولية، أثناء زيارتها الأخيرة إلى لندن، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مشيرة إلى أن المتحف يعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.

في البداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأشار "يحيى" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ظهرت من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسات المالية والنقدية المحكمة ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة حققت تطورًا ملحوظًا في مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، بفضل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضحت "الكسان" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح السياسات التنموية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام.

وفي سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السياسات المالية والنقدية عززت القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وساهمت في خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد" أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.