اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 8-11-2025

محمد يحيي

سجل أشهر جرام ذهب استقرارا مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 8-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث لأخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5345 جنيها للشراء 

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تحركات سعر عيار 21 اليوم

وصعد سعر جرام عيار 21 الأكثر داولا مقدار 5 جنيهات قبل قليل بعد استقرار له منذ ختام تعاملات أمس .

سعر الذهب اليوم

ومع اقتراب نهاية التعاملات المسائية استمر ثبات سعر الذهب داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية بعد هبوطًا اسبوعيا مقداره 55 جنيهًا .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6056 جنيها للبيع و 6108 جنيهات للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5300 جنيه للبيع و 5345 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4542 جنيها للبيع و 4581 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيه للبيع و 3054 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار و 4001 دولار للشراء

