سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم 8-11-2025

لا يزال سعر الذهب في مصر مستقرا مع منتصف تداولات مساء اليوم السبت الموافق 8-11-2025 من دون تغيير داخل محلات الصاغة المختلفة

الذهب ثابت

وخلال الساعات القلائل من بداية تداولات مساء اليوم السبت؛ أظهر سعر جرام الذهب استقرار على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد تراجع قيمته 5 جنيهات قبل قليل.

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض الذهب في تداولات الأسبوعين الماضيين لحالة من التذبذب فتارة يصعد بمقدار 15 جنيه وآخري يهوي بأكثر من 55 جنيه في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

وفقا لآخر تحديثات سعر الذهب في مصر فقد بلغت قيمة الجرام نحو 5300 جنيه

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6057 جنيه للبيع و 6102 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5340 جنيه للشراء

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4542 جنيه للبيع و 5477 جنيه للشراء

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3533 جنيه للبيع و 3560 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار للبيع و 4001 دولار للشراء

الذهب في البورصات العالمية

قال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 66% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وفي الصين، واصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة.

وارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني إلى 74.09 مليون أوقية بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أوقية في سبتمبر، ما يمثل زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 72.8 مليون أوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما صعدت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 297.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، ارتفاعا من 283.29 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات البنك.

وفي الهند، ظل الطلب الفعلي على الذهب ضعيفا، مع عزوف المشترين بسبب تقلب الأسعار؛ ما دفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات.