تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 8-11-2025

صعد سعر الذهب في مصر قبل انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 8-11-2025 داخل محلات الصاغة.

صعود طفيف

سجل سعر الذهب داخل محلات الصاغة مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد، ليكسر بذلك ثباته منذ مطلع التعاملات المسائية.

تحرك الذهب

على مدار الأسبوع الماضي شهد سعر الذهب تذبذبا بين الصعود والهبوط، إلا أنه أغلق في آخر تداولات له على صعوداً بقيمة 15 جنيها في المتوسط بعد تراجع استمر لأكثر من 5 أيام فقد خلالها ما يقارب من 120 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 5300 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيها للبيع و 6108 جنيهات للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5345 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4542 جنيها للبيع و 4581 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيها للبيع و 8363 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار للبيع و 4001 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.

وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.