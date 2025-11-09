خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن جاهزية نجم الزمالك خوان بيزيرا لمواجهة الأهلي مساء اليوم.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قناة أبو ظبي: خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي غدًا".

وألقى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم السبت، قبل خوض المران الختامي في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج المران الختامي استعدادًا للمباراة المهمة.

كما منح عبد الرؤوف اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، مطالبًا إياهم بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدًا الأحد، على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.