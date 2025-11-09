بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور

شهد متحف الحضارة مساء أمس الجمعة إطلاق فعاليات حملة "مانحي الأمل العالمية" بحضور الأميرة بياتريس ماري كارولين لويز فرانسواز من بوربون-الصقليتين، ونجلاء عبدالسلام قرينة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومانويل كولاس دي لا روش رئيس مؤسسة "عالم أفضل" المنظمة للفعاليات في مهرجاني كان وفينيسيا السينمائيين، ونارسيسا فيرس سيدة المجتمع الهولندية، والكاتبة الصحفية منى رجب، والدكتور بهاء سالم، وعدد من الفنانين ومشاهير المجتمع في مصر وأوروبا والصين.





وكان في استقبال الضيوف والوفود من أوروبا والصين لاعب التنس المصري العالمي أنور الكموني مؤسس حملة "مانحي الأمل العالمية"، ورباب عبد العاطي "روزا" منظمة فعاليات الحملة في متحف الحضارة وقصر عابدين وقاعة الدراما بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الدهشوري "سيلفر سكرين" الشريك الاستراتيجي والراعي الإعلامي، وشيرين بدر.

وتناولت الجلسات النقاشية التي أُقيمت داخل متحف الحضارة مواضيع هامة، منها الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة، والتعليم، والتأثير الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي، وتحول عاطفة المرأة كقوة ناعمة مع التغيرات العالمية. وأشاد المشاركون في الجلسات بمصر كمهد للحضارة والفنون والثقافة والتسامح الديني.

أدارت الجلسات النقاشية وتولت الترجمة من مصر فينوس الريس والإعلامية الفرنسية الشهيرة نعومي ماسانجو.

ويشهد قصر عابدين مساء اليوم ثاني فعاليات حملة "مانحي الأمل العالمية"، حيث تُقام احتفالية "الجراند بول" الملكي للأمراء والأميرات تحت رعاية أمير موناكو ألبير الثاني، وذلك في مراسم ملكية يتم نقلها للمرة الأولى خارج أوروبا لتكون بمصر، وبحضور نادر من الأسر الملكية الأوروبية، ونجوم هوليوود، وأهم الأصوات الفنية والأوبرالية في العالم، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من مصر وأوروبا.

كما تستعد مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء غد الأحد 9 نوفمبر لاستضافة حفل ختام فعاليات حملة "مانحي الأمل" العالمية داخل قاعة الدراما.

وتشارك الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، الرئيس الفني لحملة "مانحي الأمل العالمية"، بفقرة غنائية خاصة في حفل الختام، بالإضافة إلى قيادات فنية عالمية تشارك لأول مرة في مصر، منهم فريدريكو مارتييلو أعظم صوت أوبرالي في أوروبا، وإريكا بوتشينكو أيقونة سلسلة أفلام جيمس بوند، التي تقدم فقرة غنائية في حفل الختام، حيث يمثل حضورها الربط بين السينما العالمية والفن الإنساني الراقي.

كما تشارك السوبرانو ديليا جراس، سفيرة اليونيسيف، في حفلي "الجراند بول" بقصر عابدين وحفل الختام.

وتأتي إقامة مراسم "الجراند بول" في القاهرة تتويجًا للشراكة الثقافية والإنسانية بين موناكو وحملة "مانحي الأمل العالمية"، ليضع مصر في مركز الخريطة الملكية الثقافية العالمية.