تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
فرص تأهل منتخب مصر للناشئين للدور الثانى فى كأس العالم بقطر
طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم
على الدين هلال: الإخوان أساس فكر التطرف ولا يعترفوا بالوطن.. فيديو
عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم.. وصية نبوية تنقذك في قبرك
أخبار البلد

إعصار الأدرينالين.. جمال شعبان يكشف عن سبب صادم لوفاة والد عريس قنا

جمال شعبان
جمال شعبان
ميرنا محمود

تُوفي خمسيني إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، خلال خطوبة نجله سقط فجأة، في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

و علق الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي عن سبب الوفاة كاتبا عبر فيسبوك:

كلنا عارفين ان الزعل بيكسر القلب وممكن يسبب الوفاة ودا بيصيب قلوب السيدات Broken heart syndrome متلازمة القلب المكسور.

و أضاف: أيضا الفرح العارم الجامح بينشط إعصار الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزول ودا بيصيب  قلوب الرجال أكثر متلازمة القلب السعيد Happy Heart Syndrome، رحم الله والد عريس قنا.

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن عدد كبير من المواطنين يسأل عن أسباب ارتفاع نسبة الجلطات، والسكتات القلبية، والكثير لا يعلم أن هذا الأمر يكون بسبب ارتفاع الضغط.

جمال شعبان: نقص فيتامين د يسبب مشكلات بالعظام


ذكر العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن القاتل الصامت هو ارتفاع ضغط الدم، وأن هذا المرض يأتي بدون مقدمات، وقد يكتشف أن الشخص مريض بالضغط حالة إصابته بجلطة.

ولفت إلى أن الكثير يعتقد أن الصداع علامة من علامات ضغط الدم المرتفع، وأن هذا الأمر غير صحيح، لكن في بعض الأمور يكون انخفاض الضغط سبب للصداع.

وتابع: يجب أن يقوم كل شخص بإجراء تحاليل طبية وفحوصات شاملة للتأكد من سلامة الجسم، وذلك للتعرف على أي مشكلات صحية قد تظهر.

كما ينصح المواطنين باقتناء جهاز لقياس ضغط الدم والاحتفاظ به في المنزل للمتابعة المستمرة.

جمال شعبان قرية الحسينات مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب

