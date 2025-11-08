قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك

زهران ممداني
زهران ممداني
محمود نوفل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني وهو يداعب قطا في إحدي المتاجر المملوكة لأحد المصريين بالمدينة وهو متجر النيل للمنتجات الشرقية .

وقال ممداني باللغة العربية أثناء مداعبة القط :  أم الدنيا .. إزيك ياباشا ..  كل شئ تمام " 

كما حرص ممداني على إلتقاط الصور مع عدد من المارة أمام المتجر بالمدينة .

هؤلاء يشعرون بقلق من احتمال فوز المرشح المسلم لمنصب عمدة ...

ويشار إلى أن زهران كوامي ممداني صعد إلى قمة المشهد السياسي ليصبح أول مسلم وأول هندي الأصل يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك ، في انتصارٍ فاجأ المؤسسة السياسية الأمريكية والإسرائيلية أيضا وأعاد تعريف معنى التنوّع في واحدة من أكثر مدن العالم تنوعًا.

لكن وراء هذا الفوز اللافت، تختبئ قصة إنسانية غير عادية لرجلٍ ملتحٍ متدينٍ، عاش فترة من شبابه في القاهرة، في شارع البستان، بوسط البلد، وما زال يعاني من فوبيا الأماكن المغلقة التي شكّلت ملامح شخصيته بقدر ما شكّل هو ملامح جيله السياسي الجديد، وفقا لما سرده عن نفسه في مقال سابق نشره على موقع الصحيفة المجلة الأدبية “بودوين أورينت” والتي تعتبر أقدم منشور أسبوعي أكاديمي في الولايات المتحدة.

ولد ممداني عام 1991 في كمبالا بأوغندا لأبٍ أكاديمي مسلم من أصول هندية هو المفكر المعروف محمود ممداني، وأمٍّ هندية هي المخرجة الشهيرة ميرا نير. 

تنقّل بين القارات منذ طفولته: من إفريقيا إلى أمريكا، مرورًا بمصر التي تركت في نفسه أثرًا لا يمحى. فقد أقام لفترة في شارع البستان بوسط القاهرة، وكان يصفها في أحاديثه لاحقًا بأنها «المدينة التي تشبه الناس أكثر من أي مكان آخر».

ورغم حبه للقاهرة، فإن تلك الإقامة كشفت جانبًا خفيًا من شخصيته؛ إذ كان يعاني من خوفٍ شديد من الأماكن المغلقة؛ إذ يروي أحد المقربين أنه كان يصعد يوميًا ثمانية طوابق على قدميه ليتجنّب ركوب المصعد. 

وبعد تخرّجه في كلية «بودوين» بولاية مين الأمريكية، عمل مستشارًا في شؤون الإسكان لمساعدة العائلات الفقيرة والمهاجرين على مواجهة خطر الطرد، قبل أن يدخل عالم السياسة من بوابة العمل الميداني. 

كما انتُخب عام 2020 عضوًا في مجلس ولاية نيويورك عن حي «أستوريا» في كوينز، وبرز بسرعة بخطابه القائم على العدالة الاجتماعية ودعم النقل العام المجاني ومكافحة ارتفاع الإيجارات.

وفي انتخابات 2025، قلب ممداني التوقعات رأسًا على عقب، حين تغلّب على الحاكم السابق أندرو كومو في سباق العمدة، ليصبح أصغر من تولى المنصب منذ أكثر من قرن، وأول عمدة مسلم في تاريخ المدينة.

مصر أم الدنيا نيويورك زهران ممداني البساتين

طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
الجنزبيل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
