احذر مجرمي الإنترنت.. صورك على السوشيال ميديا تتحول لأداة ابتزاز |فيديو

كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات، عن خطورة نشر صور العائلة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي جعل من السهل استغلال صورة واحدة فقط لإنتاج محتوى مزيف قد يُستخدم في الابتزاز أو التضليل.

وأوضح سلمان أن ما كان يتطلب سابقًا خبرة كبيرة في برامج تعديل الصور، أصبح اليوم متاحًا للجميع عبر أوامر بسيطة للذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام ممارسات إجرامية أكثر تعقيدًا وخطورة.

من صورة ثابتة إلى مشهد مفزع

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، أشار أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تغيير ملامح الأشخاص داخل الصور لتبدو وكأنهم في حالات خوف أو تقييد، بل وتجاوز الأمر إلى إنتاج مقاطع فيديو قصيرة من صور ثابتة، وهو ما يُعرف بـ«المحتوى المزيف» أو الـDeepfake.

وأكد أن هذه التقنيات تُستخدم حاليًا في عمليات ابتزاز افتراضي تعتمد على الصدمة النفسية، خاصة عندما يرى الأهل صورًا أو فيديوهات توحي بتعرض أحد أفراد الأسرة للخطر.

الأطفال وكبار السن الأكثر استهدافًا

ولفت الدكتور أحمد سلمان إلى أن الأطفال وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم الإلكترونية، حيث يستغل المجرمون مشاعر الخوف والهلع لدى ذويهم، ما يدفعهم لاتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من صحة المحتوى أو التواصل مع الجهات المختصة.

وأضاف أن سرعة انتشار المحتوى المزيف عبر منصات التواصل تزيد من تعقيد الموقف وتضاعف الضغط النفسي على الضحايا.

نصائح مهمة للوقاية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية

وشدد سلمان على ضرورة توخي الحذر عند مشاركة الصور والمعلومات الشخصية عبر الإنترنت، خاصة الصور العائلية، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالوعي الرقمي وعدم الإفراط في النشر.

كما أكد أهمية الإبلاغ الفوري عن أي جريمة إلكترونية خلال أول 24 إلى 48 ساعة، موضحًا أن هذا التوقيت يُعد حاسمًا في تتبع الجناة والحد من انتشار المحتوى المزيف وتقليل آثاره السلبية.

واختتم أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات حديثه بالتأكيد على أن مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي لا تكون بالخوف منه، بل باستخدامه بشكل واعٍ ومسؤول، وبتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.