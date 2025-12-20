استخدما التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال إرهابية.. الحكم على متهمين بخلية بولاق

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، الحكم على متهمين اثنين في القضية رقم 6923 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق تفكير داعش الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني انضم إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين استخداما مواقع التواصل للترويج لأعمال إرهابية.