اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر
أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب
6 عبادات ثوابها عظيم أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تغفل عنها
صدمة للملايين حول العالم.. ترامب يعلّق قرعة الهجرة الأمريكية مؤقتا
بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER
ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟
القيادة المركزية الأمريكية تكشف دور الأردن في ضرب تنظيم داعش بسوريا
القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟
البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة مارمرقس والأنبا بيشوي في دبي
مصطفى بكري: قوات حرس الحدود تساهم في تأمين قناة السويس
حوادث

حبس شخص استولى على حسابات طالبة بمواقع التواصل الإجتماعى

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بالاستيلاء على حسابات طالبة عبر الفيس بوك.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر والظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالإستيلاء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إبتزازها مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق حبس شخص الفيس بوك

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

الزوجة

المرأة ليست حيوانة.. عالم بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة

الدكتور يسري جبر

هل يأثم من قال إن شاء الله لأمر لا ينوي فعله؟.. يسري جبر يُجيب

واقعة فتاة المترو

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

