حبس شخص استولى على حسابات طالبة بمواقع التواصل الإجتماعى

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بالاستيلاء على حسابات طالبة عبر الفيس بوك.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر والظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالإستيلاء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إبتزازها مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.