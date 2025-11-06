خطفت الأضواء بعد فوز زوجها .. من هي راما زوجة زهران ممداني؟

في عالم السياسة والفن، نجد دوماً قصصا تجذب الأضواء وتثير الجدل. واحدة من هذه القصص هي قصة راما، زوجة زهران ممداني، الذي تصدر المشهد كعمدة جديد لمدينة نيويورك.

منذ لحظة فوز ممداني بعمودية نيويورك، خطفت زوجته راما الأنظار، حيث سعى الجميع لمعرفة المزيد من المعلومات عنها ودورها المؤثر في حياته.

استحقاق زهران ممداني لمنصب عمدة نيويورك بمنافسة قوية، بما في ذلك جوب إيو، حاكم الولاية السابق أندرو كومو، والجمهوري كورتيس سيلوا، يعكس أيضًا التحولات الكبيرة في المشهد السياسي الأمريكي.

زهران ممداني عمدة نيويورك

انتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك، وفق ما أفادت شبكات "إن بي سي" و"سي إن إن" و"سي بي إس" استنادا إلى نتائج الانتخابات.

وتقدم ممداني البالغ 34 عاما على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وبهذا الفوز، سيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة في الأول من يناير، إلا أن الرئيس ترامب، قد هدد بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك، إذا فاز ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية.

ووصف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال ممداني بأنه "شيوعي"، قائلا إنه سيترك المدينة "بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء".

من هي زوجة زهران ممداني؟

ولدت راما، البالغة من العمر 28 عامًا، في هيوستن، تكساس، لأبٍ وأمٍ من أصل سوري. انتقلت إلى دبي عندما كانت في التاسعة من عمرها، ما أعطاها خلفية ثقافية متنوعة.

أكملت دراستها العليا في جامعة فيرجينيا كومنويلث، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في فنون الاتصال عام 2019، ومن ثم انتقلت إلى نيويورك لتبدأ مسيرتها الفنية. وفي عام 2024، حصلت راما على درجة الماجستير من مدرسة الفنون البصرية في نيويورك.

خلال حملة زهران ممداني الانتخابية، كان لراما دور كبير في دعمه، حيث كانت مصدر إلهام له وللجمهور. وقد أتت تصريحات ممداني خلال خطاب فوزه لتشير إلى هذا الدور، حيث قال: "لا يوجد أحد أود أن يكون بجانبي في هذه اللحظة وفي كل لحظة أكثر منها".

راما ليست فقط زوجة العمدة الجديد، بل هي أيضًا فنانة موهوبة. عرضت العديد من رسوماتها في مجلات معروفة مثل "فوغ" و"نيويورك"، حيث تتناول أعمالها قضايا إنسانية ملحة مثل الأزمات في غزة والسودان ولبنان. تعكس رسوماتها عن طريق الألوان البيضاء مشاهد من الحياة، وغالبًا ما تروج لأعمالها على منصة إنستجرام، حيث اكتسبت قاعدة جماهيرية كبيرة.

أسلوبها الفريد في الموضة واهتمامها بالجماليات جعلوا منها محط اهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الكثير من الأشخاص.

على الرغم من بصمتها الفنية، اختارت راما في الأشهر الماضية أن تكون بعيدة عن الأضواء السياسية التقليدية. لم تصدر تصريحات سياسية، بل اكتفت بنشر صورة تحمل ملصق "لقد صوتت" على قصتها بموقع إنستجرام.