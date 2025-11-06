تهديدات ترامب حتمية .. أول تعليق من عمدة نيويورك زهران ممداني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القسم الخارجي

أكد زهران ممداني، العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، أنه يتوقع "تهديدات حتمية" من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه شدد على أن تلك التهديدات "لن تثنيه عن تنفيذ خطته لخفض تكاليف المعيشة في المدينة".

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد فوزه في الانتخابات، أعلن ممداني (34 عاماً) تشكيل فريقه الانتقالي، مشيراً إلى أنه سيواجه ما وصفه بـ"أزمتين متوازيتين": "إدارة سلطوية وأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة".

كان الرئيس ترامب قد وصف ممداني بـ"الشيوعي"، ملمحاً إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تحجب التمويل عن نيويورك إذا تولى منصبه، فيما كتب على حسابه في منصة “تروث سوشيال” بعد إعلان النتائج: “وهكذا يبدأ الأمر”

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب إن فوز ممداني جاء بسبب "ضعف منافسيه"، لكنه حذره من "عدم احترام واشنطن"، مضيفاً: "أريد للمدينة أن تنجح، لا له هو شخصياً."

وينتمي ممداني إلى تيار الاشتراكيين الديمقراطيين، ويعرف نفسه بأنه سياسي يسعى إلى إعطاء "صوت للعمال لا للشركات الكبرى". وقد وعد بفرض ضرائب إضافية على الأثرياء لتمويل برامج اجتماعية موسعة، منها النقل المجاني بالحافلات وتجميد إيجارات الشقق الخاضعة للرقابة.

وفي كلمته أمام أنصاره ليلة الفوز، وجه ممداني رسالة مباشرة إلى ترامب قائلاً: "ارفع الصوت لتسمع حماس الناس الذين صوتوا للتغيير."

كما أعلن العمدة المنتخب عن أعضاء فريقه الانتقالي، ومن بينهم لينا خان، الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية، وإلانا ليوبولد، المسؤولة السابقة في إدارة بيل دي بلاسيو، وماريا توريس-سبرينغر، نائبة العمدة في إدارة إريك آدامز المنتهية ولايته.

ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين الدستورية في الأول من يناير 2026، وسط توقعات بأن تظل علاقته المتوترة مع الرئيس ترامب محور اهتمام المرحلة الانتقالية وبداية ولايته، خاصة مع استمرار عمليات الهجرة الفيدرالية في المدينة.

وقال ممداني في مقابلة مع شبكة آيه بي سي: “أعتقد أن تهديداته أمر لا مفر منه، لكني أتطلع إلى تقديم نموذج يحتذى به هنا في نيويورك، نموذج يظهر كيف يمكن تحويل معاناة الناس من أزمة المعيشة إلى سياسات فعلية تحسن حياتهم. وهذا هو الفارق بيني وبين الرئيس ترامب.”

