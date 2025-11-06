كاتبة صحفية تكشف دلالات فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

علقت هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، قائلة إن هذا الفوز يحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة في ظل وجود جالية يهودية كبيرة في المدينة، وعلاقاتها التاريخية المؤثرة في المشهد الانتخابي الأميركي.



وصفت "هبة القدسي" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، ، ممداني بأنه اشتراكي مسلم استطاع أن يخاطب الطبقات الفقيرة والأقليات، خصوصًا السود، عبر تواصله المباشر معهم ونزوله إلى الشارع، ما ساعده في الترويج لبرنامجه الإصلاحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة السياسية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأضافت أن هذا النهج الميداني غير التقليدي عزز شعبيته وأكسبه ثقة الناخبين، ليصبح نموذجًا سياسيًا جديدًا في مدينة تشهد تنوعًا ديموغرافيًا وثقافيًا كبيرًا.



وأشارت إلى أن نجاح ممداني قد يشكل حافزًا للحزب التقدمي لتحقيق نتائج إيجابية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي مع اقتراب انتخابات نوفمبر، في ظل حالة الاستقطاب السياسي المتزايد في البلاد.



كما لفتت إلى أن المشهد السياسي الأميركي يتجه نحو مرحلة من الخلافات والصراعات المحتملة، خاصةً مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في تمديد بقائه السياسي والسعي نحو ولاية ثالثة، ما قد يزيد من سخونة المعركة الانتخابية المقبلة.