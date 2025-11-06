قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كاتبة صحفية تكشف دلالات فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

ممداني
ممداني
هاني حسين

علقت هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، قائلة إن هذا الفوز يحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة في ظل وجود جالية يهودية كبيرة في المدينة، وعلاقاتها التاريخية المؤثرة في المشهد الانتخابي الأميركي.


وصفت "هبة القدسي" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، ، ممداني بأنه اشتراكي مسلم استطاع أن يخاطب الطبقات الفقيرة والأقليات، خصوصًا السود، عبر تواصله المباشر معهم ونزوله إلى الشارع، ما ساعده في الترويج لبرنامجه الإصلاحي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة السياسية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


وأضافت أن هذا النهج الميداني غير التقليدي عزز شعبيته وأكسبه ثقة الناخبين، ليصبح نموذجًا سياسيًا جديدًا في مدينة تشهد تنوعًا ديموغرافيًا وثقافيًا كبيرًا.
 

وأشارت إلى أن نجاح ممداني قد يشكل حافزًا للحزب التقدمي لتحقيق نتائج إيجابية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي مع اقتراب انتخابات نوفمبر، في ظل حالة الاستقطاب السياسي المتزايد في البلاد.
 

كما لفتت إلى أن المشهد السياسي الأميركي يتجه نحو مرحلة من الخلافات والصراعات المحتملة، خاصةً مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في تمديد بقائه السياسي والسعي نحو ولاية ثالثة، ما قد يزيد من سخونة المعركة الانتخابية المقبلة.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

مدرسة سعودية

إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

إسعاد يونس و أحمد حاتم

بحضور إسعاد يونس..أبطال فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بالعرض الخاص

أحمد سعد خلال الفيديو المثير للجدل

عريس وأربع زوجات.. سر الفيديو المثير للجدل لـ أحمد سعد| خاص

حمزة العيلي

حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل كارثة طبيعية.. ويوجه رسالة شكر لصناعه

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

