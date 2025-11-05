قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب

زهران ممداني
زهران ممداني
رنا أشرف

أشعل فوز السياسي التقدمي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك مواجهة سياسية جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما وجه الأخير انتقادات علنية لسياسات ممداني وهدد بتقليص الدعم الفيدرالي المخصص للمدينة.

ويأتي ذلك في وقت يتبنى فيه ممداني توجهات تتعارض مع أجندة ترامب، خاصة في ملفات الهجرة والضرائب والإنفاق الاجتماعي، ما ينذر بمرحلة من التوتر بين البيت الأبيض وإدارة المدينة الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة.

سعيد الزغبي: نيويورك تتحول إلى مسرح صراع رمزي بين “الترامبية” و”التقدمية”

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أن يجعل من علاقة واشنطن بنيويورك، في عهد العمدة الجديد ممداني، ساحة لمعركة وطنية مفتوحة، مشيرًا إلى أن ترامب بدأ يهاجم علنًا سياسات ممداني، ويهدد بتقليص الدعم الفيدرالي أو فرض شروط صارمة على التمويل.

وأوضح الزغبي أن ممداني رد بخطاب شعبي وتصعيد إعلامي واضح، خصوصًا أنه يتبنى سياسات تتعارض جذريًا مع أجندة ترامب، مثل دعم الهجرة، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي.

وأضاف الزغبي أن هذا التوتر قد يضع نيويورك أمام ضغوط مالية غير مسبوقة، إذ قد تتعرض قطاعات التعليم والإسكان والنقل لخطر تقليص التمويل الفيدرالي، مما سيؤثر مباشرة في ميزانية المدينة، ويخلق واقعًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي داخل نيويورك يشهد تحولًا لافتًا، حيث يصور ممداني نفسه كبطل للمقاومة الحضرية في مواجهة واشنطن، في حين يجد دعمًا واسعًا من القوى التقدمية والشباب، مقابل تصاعد أصوات أكثر تحفظًا تميل إلى خطاب ترامب، وهو ما قد يؤدي إلى استقطاب حاد وتحولات انتخابية على مستوى الأحياء.

وأكد الزغبي أن فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك يمثل سابقة سياسية كبرى، لأنه يعكس صعود تيار تقدمي واضح داخل واحدة من أكثر المدن الأمريكية رمزية سياسيًا واقتصاديًا.

وقال: “نحن أمام نقلة أيديولوجية مهمة، فممداني ليس من الجناح الديمقراطي التقليدي، بل من التيار الاشتراكي التقدمي القريب من حركة (Democratic Socialists of America)”.

وتابع الزغبي: “اختيار نيويورك لهذا الاتجاه يعني أن المزاج العام في المدن الكبرى الأمريكية بدأ يتحرك نحو اليسار، خصوصًا بين الشباب والأقليات، وهو ما قد يعيد رسم الخريطة السياسية داخل الحزب الديمقراطي نفسه”.

كما رأى الزغبي أن العلاقة بين ترامب وممداني ستكون واحدة من أبرز خطوط الصراع السياسي في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطور هذا الصراع:

السيناريو الأول: صدام أيديولوجي مفتوح
حيث يستخدم ترامب نيويورك كرمز لـ”فشل التجربة اليسارية”، ويهاجم ممداني إعلاميًا إذا بدأ سياسات مثل رفع الضرائب على الأغنياء أو تقليص صلاحيات الشرطة، وفي المقابل، قد يستفيد ممداني من هذا الصدام ليظهر كرمز للمقاومة الحضرية ضد “الترامبية”.

السيناريو الثاني: توازن محسوب وتفاهم جزئي
إذا اختار ممداني الذكاء السياسي، فقد يتجه إلى مواجهة ترامب في الملفات الرمزية فقط، مع الحفاظ على قنوات التعاون الفيدرالي لضمان استمرار التمويل، مما يمنحه صورة رجل الدولة القادر على الحوار رغم الخلاف الأيديولوجي.

السيناريو الثالث: إضعاف ممنهج من الحكومة الفيدرالية
في حال قرر ترامب معاقبة نيويورك، قد تتعرض المدينة لتعطيل مشاريع الإسكان والنقل، وتضييق في الدعم الاجتماعي، مما يضع ممداني تحت ضغط شعبي ويهدد شعبيته.

وأضاف الزغبي أن هذا الصراع قد يؤثر أيضًا على ثقة الشركات والاستثمارات داخل المدينة، إلا أن ممداني قد يعوض ذلك بجذب رؤوس أموال بديلة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الاجتماعية.

واختتم الزغبي تصريحاته قائلًا:“فوز ممداني ليس حدثًا محليًا، بل نقطة تحول في بنية السياسة الأمريكية، فترامب سيحاول استغلاله لتعبئة قاعدته الشعبوية، بينما سيستخدمه ممداني لتقديم نموذج مضاد داخل مدينة عالمية، لتصبح نيويورك مسرح الصراع الرمزي بين أمريكا الشعبوية وأمريكا التقدمية.

زهران ممداني عمدة نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ملفات الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد