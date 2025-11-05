أستاذ قانون دولي: فوز ممداني يشعل التباين داخل الجمهوريين ويضعه في مواجهة محتملة مع ترامب

أثار فوز السياسي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية، بعد أن ظهرت بوادر خلافات حادة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تباين واضح في المواقف بين الطرفين حول عدد من الملفات الجوهرية.

ويعد فوز ممداني، الذي ينظر إليه كأحد الوجوه الصاعدة ذات التوجه التقدمي، تطورًا لافتًا قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي في الولاية الأكثر تأثيرًا داخل الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد التكهنات بشأن طبيعة العلاقة المرتقبة بينه وبين الإدارة الجمهورية.

أستاذ قانون دولي: فوز ممداني بنيويورك يفتح سيناريوهات متعددة مع ترامب

علق الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي على فوز زهران ممداني في انتخابات نيويورك والخلافات التي برزت بينه وبين الرئيس دونالد ترامب مؤكدا أن هذا التطور يفتح سيناريوهات متعددة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الولاية.

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" حدد الدكتور مهران ثلاثة سيناريوهات رئيسية للعلاقة المستقبلية، مشيرا إلي أن السيناريو الأول هو المصالحة والتعاون حيث يتجاوز الطرفان الخلافات ويتوصلان لتفاهمات مشتركة تخدم المصلحة الجمهورية العامة.

كما أوضح أن هذا السيناريو الأكثر عملية يعني أن ممداني قد يتبنى مواقف أكثر اعتدالا لإرضاء القاعدة الترامبية بينما قد يدرك ترامب أن دعم ممداني يعزز النفوذ الجمهوري في ولاية استراتيجية.

وتابع أما السيناريو الثاني هو التعايش البارد حيث يحافظ كل طرف على مسافة من الآخر دون صدام علني مدمر، مؤكدا أن هذا قد يعني أن ممداني سيحكم نيويورك بأجندته الخاصة دون الاعتماد كليا على الدعم الترامبي مع تجنب الصدام المباشر الذي قد يضر بالحزب .

واضاف ان السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا هو التصعيد والمواجهة حيث تتعمق الخلافات وتتحول لصراع علني داخل الحزب الجمهوري، محذار من أن هذا السيناريو قد يضعف الجبهة الجمهورية في نيويورك ويفتح المجال للديمقراطيين لاستعادة النفوذ.

وحول التأثير المحتمل على المشهد في نيويورك أكد أستاذ القانون الدولي أن الكثير يعتمد على مسار العلاقة بين الرجلين، موضحا أنه في حالة التعاون ستشهد نيويورك تحولا محافظا في السياسات الاقتصادية والأمنية وتعزيزا للتحالفات الجمهورية وإصلاحات إدارية تحمل بصمة ترامبية.

أما في حالة التباعد لفت الدكتور مهران أنه قد تشهد الولاية توجهات أكثر استقلالية عن الخط الترامبي مع محاولة ممداني إثبات هويته السياسية الخاصة، مشيرا إلى أن الخلافات المعلنة قد تخلق انقساما داخل القاعدة الجمهورية في نيويورك بين مؤيدي ترامب ومؤيدي ممداني.

هذا و أكد أن الخلافات السياسية ظاهرة طبيعية حتى داخل الحزب الواحد وأن الحكمة السياسية تقتضي إدارة هذه الاختلافات بما يخدم المصلحة العامة، لافتا إلى أن الناخبين في نيويورك يتوقعون من ممداني التركيز على قضاياهم الحقيقية بغض النظر عن الخلافات مع ترامب، مشيرا الي أن الأيام القادمة ستكشف الاتجاه الحقيقي لهذه العلاقة وأن المشهد السياسي الأمريكي يراقب باهتمام كيف سيدير الطرفان هذا الملف الحساس.