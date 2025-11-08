محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني

استيقظ عشاق موسيقى الراب حول العالم على خبر صادم، بعدما تصدر اسم مغني الراب الأمريكي الشهير بي. ديدي (P. Diddy) مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول أنباء عن محاولة اغتياله داخل زنزانته في سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" بمدينة بروكلين.

الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم أثار موجة من التساؤلات حول ملابسات الحادث، في وقت لا تزال فيه قضية ديدي الجنائية تشغل الرأي العام الأمريكي والعالمي.

تفاصيل الهجوم.. تهديد أم محاولة اغتيال؟

وفقاً لتصريحات صديقه المقرب تشارلوشي فيني، الذي تربطه علاقة قوية بالنجم منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن تفاصيل الحادث لا تزال غامضة، لكن المؤكد أن هناك هجوماً وقع بالفعل داخل السجن.

وأوضح فيني في تصريحات صحفية أن ما حدث كان "أقرب إلى تهديد منه إلى محاولة قتل"، مضيفاً: "لو كان المهاجم يريد فعلاً أن يؤذيه، لكان فعل ذلك في ثانية واحدة".

ورغم غموض الدوافع وراء الحادث، إلا أن فيني أشار إلى أن ديدي يعيش حالياً في توتر شديد داخل السجن بعد الحادث، بينما تتخذ إدارة السجن إجراءات أمنية مشددة لحمايته.

الخلفية القانونية.. من نجم الهيب هوب إلى نزيل السجن

جاء هذا الحادث بعد أسابيع قليلة من إصدار المحكمة الأمريكية في نيويورك حكماً يقضي بسجن ديدي لمدة أربع سنوات وشهرين، في ختام محاكمته بتهم تتعلق بـ جرائم عنف جنسي.

وقال القاضي أرون سوبرامانيان خلال النطق بالحكم إن "المخالفات التي ارتكبها ديدي خطيرة، وألحقت ضرراً لا يُعوّض بامرأتين، لا تزال آثارهما النفسية قائمة حتى اليوم".

وأضاف القاضي: "لا يوجد ما يضمن أن هذه الجرائم لن تتكرر في حال الإفراج عنه"، مشيراً إلى أنه لا يرى مبرراً لتخفيف العقوبة.

كما أُرفق الحكم بغرامة مالية قدرها نصف مليون دولار، فيما أعلن فريق الدفاع عن ديدي نيته استئناف الحكم، معتبرين أن الإدانة "انتهاك للدستور" وأن النجم لم يحصل على محاكمة عادلة.

ردود الفعل.. جدل واسع بين التعاطف والغضب

أثار خبر محاولة الاغتيال ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي حين عبّر بعض المعجبين عن قلقهم على سلامة النجم الذي كان يوماً أحد أبرز رموز موسيقى الراب في التسعينات، رأى آخرون أن الحادث قد يكون رسالة تحذير أو تصفية حسابات داخل السجن.

بين الغموض والعدالة المنتظرة

تبقى الأسئلة معلقة حول حقيقة ما جرى داخل الزنزانة، وما إذا كانت محاولة الاغتيال فعلاً تهدف لإسكاته، أم مجرد حادث عابر في سجن مشدد الحراسة.

وبينما ينتظر جمهور ديدي تطورات القضية واستئناف الحكم، يبقى النجم الأمريكي في قلب العاصفة، محاطاً بالغموض والجدل الذي لا يفارقه منذ سنوات، ليظل اسمه حاضراً بين شهرة الموسيقى وظلال القضايا الجنائية.