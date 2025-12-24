قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
ديني

حصاده عام 2025.. البحوث الإسلاميَّة: أنشطة دعويَّة وعِلميَّة واسعة تصل إلى مختلِف فئات المجتمع

الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره الرِّيادي في نَشْر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز القيم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة في مختلِف محافظات الجمهوريَّة؛ من خلال منظومة متكاملة تشمل القوافل الدعويَّة، وخُطَب الجمعة، واللقاءات المجتمعيَّة، والندوات التثقيفيَّة، والحملات والمبادرات التوعويَّة؛ بما يسهم في ترسيخ رسالة #الأزهر وتعزيز الوعي الدِّيني والفكري بين المواطنين.

وشهد هذا العام نشاطًا واسعًا للقوافل الدعويَّة؛ إذْ سَيَّر المجمع 197 قافلة متحرِّكة إلى المناطق الحدوديَّة والنائية والساحليَّة وصعيد مصر؛ لنشر الفكر الوسطي المعتدل ومواجهة الأفكار الهدَّامة، بالإضافة إلى تنفيذ 208 قوافل ثابتة شملت مدنًا مختلفة، إلى جانب 52 قافلة خُطَب الجمعة في مدينة البعوث الإسلاميَّة بالقاهرة، إضافةً إلى إطلاق 120 قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف في معظم المحافظات؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الوسطيَّة والأخلاق.

كما غطَّت الأنشطة الدعويَّة الأخرى خُطَب الجمعة والدروس في مختلِف المؤسَّسات؛ إذْ بلغ عدد خُطَب الجمعة 140732 خطبة، والدروس في المساجد 312966 درسًا، بينما شملت اللقاءات في دُور الرعاية 24267 لقاءً، ومراكز الشرطة 16414 لقاءً، ومقرَّات الأمن المركزي 854 لقاءً، وفي السجون 3436 لقاءً، ومراكز الشباب 65378 لقاءً، وقصور الثقافة 10136 لقاءً، والمستشفيات 21021 لقاءً، والمدارس 20105 لقاءات، والمعاهد الأزهريَّة 18300 لقاءٍ، والشركات 7089 لقاءً، والمقاهي 15609 لقاءات، واللقاءات الإلكترونيَّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 16726 لقاءً، بالإضافة إلى 34831 لقاءً في وزارات ومؤسَّسات عامَّة، و51875 درسًا للسيدات، مع تضمين حملات ومبادرات توعويَّة؛ أبرزها: (صيانة عقل سلامة أمَّة)، و(أمَّة لا تقهر)، و(على مقاعد النور)، و(كلكم راعٍ)، و(حرِّر نفسك)، وغيرها من الحملات والمبادرات التي تُعزِّز الوعي الأخلاقي والاجتماعي.

وفي إطار دعم البرامج الدعويَّة، شارك وعَّاظ الأزهر الشريف في تنفيذ 46774 ندوة عامَّة، إضافةً إلى 52206 ندوات ضمن برنامج (تأصيل الأخلاق الدِّينيَّة والقيم الإسلاميَّة الحضاريَّة) في عدد من المؤسَّسات، بمشاركة 2684 واعظًا، كما أجرى المجمع متابعاتٍ ميدانيَّةً لتنفيذ النشاط الدعوي للوعاظ داخل وزارات: التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحَّة والسُّكان، والثقافة، والداخليَّة، وغيرها؛ لضمان وصول الرسالة إلى فئات المجتمع كافَّة.

وقد حرصت القوافل واللقاءات على مناقشة موضوعات حيويَّة تمسُّ الواقع اليومي للناس بشكل مباشر، فكان التركيز على صلة الرحم، وأهميَّة الحفاظ على الروابط الأُسريَّة، والاهتمام بالنشء بوصفه مسئوليَّة مشتركة لكل أفراد المجتمع، فضلًا عن حب الوطن، ومكانة الأسرة ودورها في ترسيخ القيم المجتمعيَّة، بالإضافة إلى حرمة المال العام وأهميَّة الثبات على الطاعة كأساس للعبادة الصحيحة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل تناولت الأنشطة الدعويَّة مخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وأهميَّة إتقان العمل بوصفه منهجًا إسلاميًّا، إلى جانب مواجهة الإدمان والمخدرات، والحفاظ على البيئة واحترام النظام العام، كما ركَّزت البرامج على قيمة طلب العلم وأثره في نهضة المجتمع، إلى جانب موضوعات أخرى متنوعة تعكس التحديات اليوميَّة التي يواجهها المواطنون؛ بهدف تمكينهم من التعامل مع الحياة بمسئوليَّة ووعي، وتعزيز ثقافة الوسطيَّة والالتزام بالقيم الأخلاقيَّة والدِّينيَّة.

وقد أسهمت هذه الأنشطة في توحيد الخطاب الدعوي وضبط منهجيَّة الأداء، بما مكَّن الوعَّاظ من مواجهة القضايا المعاصرة بفهم عميق وإدراك واعٍ لمسئوليَّاتهم، وعكست بوضوح الدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في غَرْس قيم الوسطيَّة، وتعزيز الثقافة الدِّينيَّة الواعية، وصون الأمن الفكري للمجتمع المصري، بما يحقِّق توازنًا حقيقيًّا بين الثوابت الشرعيَّة ومتغيِّرات الواقع، ويضمن استمرار دور الأزهر الشريف كمنارة هداية للأجيال.

البحوث الإسلاميَّة حصاد البحوث الإسلامية عام 2026 الازهر

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

