حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول المطرب إسماعيل الليثي، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لحادث سير مروع، دخل على إثره في حالة حرجة وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي الفحوصات الطبية.

وتسببت الحالة الحرجة لـ إسماعيل الليثي، في تردد شائعات مغلوطة حول وفاته، جعلت جملة «وفاة إسماعيل الليثي» تتصدر التريند على محرك البحث جوجل.

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

وهم سري. ج. س 31 سنة، عامل بفرقه موسيقيه مقيم بالجيزة غيبوبة وجرح بالراس 5سم، وشريف. س. م 48 سنة، عامل بفرقة موسيقية بالجيزة اشتباه كسر بالضلوع ، إسماعيل. ر. ا ( وشهرته الليثي ) 38 سنة مطرب مقيم بالجيزة غيبوبة ونزيف من الأنف والفم، وحسام. م. ع 35 سنة، سائق مقيم بالجيزة، اشتباه كسر بالقدمين وجرح بفروة الراس 3سم، وياسمين. ع. م 50 سنة بدون أبنوب اسيوط غيبوبه تامه واشتباه كسر بالساق اليسري والذراع الايسر.

وعمر. ا. م 13سنة طالب أبنوب أسيوط كسور بالقدمين غيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقه موسيقية شبرا الخيمة اشتباه كسر بالقدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وأشرف محمد بغدادي 50 سنة، بدون عمل، أسيوط، جثة هامدة، وناجح. ع. ا 46سنة بدون عمل أسيوط، جثة هامدة.

وعلاء. ع. م 38 سنة، موظف بمطار أسيوط، أبنوب أسيوط، جثة هامدة وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حالة إسماعيل الليثي

ونتج عن الحادث العديد من الاصابات مما استدعي نقله الي الرعاية المركزة، خاصة مع وجود اشتباه لكسر في الجمجمة، وتهتك بجانب من الرئة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

ووفقًا لما ورد في التقرير الطبي، فإن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

وأكد التقرير الطبي أنه تم نقل المطرب إلى قسم الرعاية المركزة ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد الكبير جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

نقابة المهن الموسيقية تكشف تفاصيل حالة إسماعيل الليثي

كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، عقب تعرضه لحادث سير مؤلم خلال الساعات الماضية.

وقال السيد حسن، إن النقابة نجحت في توفير سرير للمطرب اسماعيل الليثي، غرفة العناية الفائقة، مشيراً إلى أن حالته غير مستقرة وتستدعي المتابعة الدقيقة، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأضاف نقيب الموسيقيين بالمنيا: “أنا على تواصل دائم مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين العام، الذي أكد أن النقابة تقف إلى جانب الليثي وتتكفل بكل ما يلزم لعلاجه، مشيراً إلى أن مصطفى كامل شدد على أن النقابة تحت أمره في أي شيء يحتاجه”.

وأوضح نقيب الموسيقيين في المنيا، أنه من الصعب نقل الفنان إسماعيل الليثي إلى أحد مستشفيات المنيا حيث يتواجد حاليا في ملوي، نظراً لخطورة حالته الصحية، حيث يعاني من كدمات متفرقة في أنحاء جسده وكسر في الجمجمة، متمنياً له الشفاء العاجل وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت.