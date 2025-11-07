انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر واقعة داخل الحرم المكي بين مواطن مصري وأحد مسؤولي الشرطة السعودية.

وأوضح الجوهري أن القنصلية العامة في جدة والسفارة المصرية في الرياض سارعتا بالتواصل مع الجهات المعنية في المملكة للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأضاف أن المواطن المصري أكد احتواء الموقف وديًا، معربًا عن تقديره للتعامل المحترم من السلطات السعودية، وشكره لوزارة الخارجية المصرية على سرعة استجابتها وحرصها على رعاية أبناء الوطن في الخارج.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.