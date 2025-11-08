طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل المسقعة الأرديحي، تُعد المسقعة الأرديحي من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي يعشقها الجميع، فهي تجمع بين نكهة الباذنجان المقلّي وصلصة الطماطم الغنية بالتوابل.



تُقدَّم المسقعة الأرديحي ساخنة أو باردة، وتُعتبر خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء بجانب الخبز البلدي أو الأرز الأبيض.

المكونات المطلوبة لعمل المسقعة الأرديحي

المسقعة

المكونات الأساسية

2 حبة باذنجان رومي كبيرة مقطعة شرائح ومقلية

1 حبة بطاطس متوسطة اختياري – مقطعة شرائح ومقلية

2 حبة فلفل رومي أو فلفل حار حسب الرغبة

2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

لمزيج الصلصة:

كوب من عصير الطماطم الطازج

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة سكر لتعديل الحموضة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح حسب الذوق

رشة شطة اختيارية

طريقة تحضير المسقعة الأرديحي خطوة بخطوة

المسقعة

قطّعي الباذنجان شرائح متوسطة، ورشّي عليها القليل من الملح واتركيها 15 دقيقة لتتخلص من المرارة.

بعدها اغسليها وجفّفيها جيدًا، ثم اقليها في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون. ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

في مقلاة، شوّحي البصل والثوم في ملعقة زيت حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

أضيفي عصير الطماطم، ومعجون الطماطم، والبهارات كلها.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق حتى تتكثف ويظهر طعم الطماطم الغني.

في طاجن فخاري أو صينية فرن، ضعي طبقة من الباذنجان، ثم البطاطس، ثم الفلفل والطماطم، واسكبي جزءًا من الصلصة.

كرّري الطبقات حتى تنتهي المكونات، ثم غطّي الوجه بباقي الصلصة.

ادخلي الطاجن إلى فرن متوسط الحرارة 180 درجة مئوية لمدة 25–30 دقيقة.

يمكنكِ رشّ القليل من الزيت على الوجه قبل التقديم ليصبح لامعًا وشهيًا.

نصائح لنجاح المسقعة الأرديحي

المسقعة

استخدمي باذنجان متوسط الحجم لأن حجمه الصغير يحتوي على بذور أقل.

يمكنكِ تقليل السعرات الحرارية عن طريق شوي الباذنجان بدلًا من قليه.

لإضافة نكهة مميزة، ضعي رشة خل أبيض أثناء طهي الصلصة.

قدّميها بجانب العيش البلدي الساخن أو الأرز بالشعرية.

القيمة الغذائية للمسقعة الأرديحي

المسقعة غنية بـ: