المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة، تعتبر المسقعة من أشهر الأطباق المصرية التي تجمع بين خضروات الصيف الطازجة واللحم أو الدجاج، لتمنحك وجبة دسمة وشهية لا يمكن مقاومتها.

طريقة عمل المسقعة

تعد المسقعة من وصفات المائدة المصرية الأساسية، خاصة في المناسبات العائلية، لذلك تقدم الشيف دينا على طريقة عمل المسقعة خطوة بخطوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

المكونات للمسقعة المصرية

2 حبة باذنجان كبيرة، مقطعة شرائح

2 حبة بطاطس متوسطة، مقطعة شرائح

2 حبة كوسة، مقطعة شرائح اختياري

300 غرام لحم مفروم يمكن استبداله بالدجاج

1 بصلة كبيرة، مفرومة

3 فصوص ثوم، مهروسة

3 حبات طماطم، مهروسة أو صلصة طماطم جاهزة

½ كوب زيت نباتي

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة

½ كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة اختياري للتزيين

تحمير الخضروات

في مقلاة عميقة، سخن نصف كمية الزيت وحمر شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ضعها على ورق ماص للزيت.

بعد ذلك، اقلي البطاطس والكوسة بنفس الطريقة وضعها جانبًا.

تحضير اللحم والصلصة:

في قدر، سخن بقية الزيت وأضف البصل والثوم حتى يذبلا.

أضف اللحم المفروم وحركه جيدًا حتى ينضج ويتغير لونه.

أضف الطماطم المهروسة، الملح، الفلفل والبهارات، واتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتجانس الصلصة.

تجميع المسقعة

المسقعة

في صينية فرن، ضع طبقة من شرائح البطاطس، ثم الباذنجان والكوسة، ثم صب خليط اللحم والصلصة فوقها.

يمكن رش الجبنة المبشورة على الوجه لمن يحب الطعم الذهبي والمقرمش.

سخن الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وضع الصينية فيه لمدة 20–25 دقيقة حتى تتحمر الجبنة وتتماسك المكونات.

نصائح لتقديم المسقعة

المسقعة

يمكن تقديم المسقعة مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.

للحصول على طعم أخف، يمكن شوي الخضروات بدلاً من قليها.

ترك الطبق يبرد قليلًا قبل التقديم يجعل تقطيع المسقعة أسهل ويجعل الطبقات متماسكة.

المسقعة

المسقعة المصرية طبق غني بالنكهات، يجمع بين الطعم الشهي والخضروات المغذية، كما يعكس جزءًا من المطبخ الشعبي المصري الأصيل، تجربة تحضيره في المنزل تمنحك متعة الطبخ وتذكرك بالوجبات التقليدية التي لا تُنسى.