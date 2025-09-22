قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل المسقعة، تعتبر المسقعة من أشهر الأطباق المصرية التي تجمع بين خضروات الصيف الطازجة واللحم أو الدجاج، لتمنحك وجبة دسمة وشهية لا يمكن مقاومتها.

طريقة عمل المسقعة  

تعد المسقعة من وصفات المائدة المصرية الأساسية، خاصة في المناسبات العائلية، لذلك تقدم الشيف دينا على طريقة عمل المسقعة خطوة بخطوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

المكونات للمسقعة المصرية

  • 2 حبة باذنجان كبيرة، مقطعة شرائح
  • 2 حبة بطاطس متوسطة، مقطعة شرائح
  • 2 حبة كوسة، مقطعة شرائح اختياري
  • 300 غرام لحم مفروم يمكن استبداله بالدجاج
  • 1 بصلة كبيرة، مفرومة
  • 3 فصوص ثوم، مهروسة
  • 3 حبات طماطم، مهروسة أو صلصة طماطم جاهزة
  • ½ كوب زيت نباتي
  • ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة
  • ½ كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة اختياري للتزيين

تحمير الخضروات

  • في مقلاة عميقة، سخن نصف كمية الزيت وحمر شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ضعها على ورق ماص للزيت.
  • بعد ذلك، اقلي البطاطس والكوسة بنفس الطريقة وضعها جانبًا.

تحضير اللحم والصلصة:

  • في قدر، سخن بقية الزيت وأضف البصل والثوم حتى يذبلا.
  • أضف اللحم المفروم وحركه جيدًا حتى ينضج ويتغير لونه.
  • أضف الطماطم المهروسة، الملح، الفلفل والبهارات، واتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتجانس الصلصة.

تجميع المسقعة

المسقعة
  • في صينية فرن، ضع طبقة من شرائح البطاطس، ثم الباذنجان والكوسة، ثم صب خليط اللحم والصلصة فوقها.
  • يمكن رش الجبنة المبشورة على الوجه لمن يحب الطعم الذهبي والمقرمش.
  • سخن الفرن على درجة حرارة 180° مئوية، وضع الصينية فيه لمدة 20–25 دقيقة حتى تتحمر الجبنة وتتماسك المكونات.

نصائح لتقديم المسقعة

المسقعة
  • يمكن تقديم المسقعة مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.
  • للحصول على طعم أخف، يمكن شوي الخضروات بدلاً من قليها.
  • ترك الطبق يبرد قليلًا قبل التقديم يجعل تقطيع المسقعة أسهل ويجعل الطبقات متماسكة.
المسقعة

المسقعة المصرية طبق غني بالنكهات، يجمع بين الطعم الشهي والخضروات المغذية، كما يعكس جزءًا من المطبخ الشعبي المصري الأصيل، تجربة تحضيره في المنزل تمنحك متعة الطبخ وتذكرك بالوجبات التقليدية التي لا تُنسى.

المسقعة المسقعة المصرية المطبخ التقليدي الأطباق المصرية المكونات للمسقعة المصرية طريقة عمل المسقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

أردوغان

أردوغان: حكومة نتنياهو تريد أن تجعل إنشاء دولة فلسطين أمرا مستحيلا

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات والدستور المؤقت خلال عام بعد الحرب

ماكرون

ماكرون وضع خارطة طريق لحل الدولتين قاعة الأمم المتحدة تنـ فجر بالتصفيق والترحيب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد