سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

يُعتبر مخلل البصل الشرائح واحدًا من أشهى وأبسط المقبلات التي تضيف نكهة لاذعة ومميزة إلى مختلف الأطباق، سواء على السندويتشات مثل البرجر والشاورما، أو إلى السلطات، أو حتى بجانب اللحوم والدجاج المشوي.

وتحضير مخلل البصل الشرائح في المنزل لا يمنح فقط طعمًا طازجًا وخاليًا من المواد الحافظة، بل يوفر أيضًا قيمة غذائية مهمة، وفق ما ذكر موقع فتافيت.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في المنزل

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

المكونات :

3 حبات بصل كبيرة (أحمر أو أبيض حسب الرغبة).

1 كوب خل أبيض.

½ كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

خطوات التحضير:

ـ قشّري البصل وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

ـ في وعاء، اخلطي الخل والماء والملح والسكر حتى يذوب الخليط.

ـ أضيفي حبوب الفلفل، ثم ضعي شرائح البصل في برطمان زجاجي محكم.

ـ صبي خليط الخل فوق البصل حتى يغطيه تمامًا.

ـ احكمي إغلاق البرطمان واتركيه في الثلاجة 24 ساعة على الأقل قبل التقديم.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

طرق حفظ البصل المخلل

ـ يُمكن الاحتفاظ بـ البصل المخلل في الثلاجة حتى 3 أسابيع.

ـ يفضل استخدام برطمان زجاجي محكم الإغلاق لضمان الجودة.

ـ تجنبي ملامسة المعدن للخل للحفاظ على الطعم.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

استخدامات مميزة لمخلل البصل

ـ إضافة لذيذة للساندويتشات مثل البرجر والشاورما.

ـ تزيين السلطات لمذاق منعش وحامض.

ـ تقديمه بجانب المشويات من لحوم ودجاج.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

الفوائد الصحية لمخلل البصل

ـ يحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ الخل يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ويعزز الشبع.

ـ البصل غني بالكبريت والفلافونويدات المفيدة للقلب والمناعة.