البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
بالصور

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
آية التيجي

يُعتبر مخلل البصل الشرائح واحدًا من أشهى وأبسط المقبلات التي تضيف نكهة لاذعة ومميزة إلى مختلف الأطباق، سواء على السندويتشات مثل البرجر والشاورما، أو إلى السلطات، أو حتى بجانب اللحوم والدجاج المشوي. 

وتحضير مخلل البصل الشرائح في المنزل لا يمنح فقط طعمًا طازجًا وخاليًا من المواد الحافظة، بل يوفر أيضًا قيمة غذائية مهمة، وفق ما ذكر موقع فتافيت.

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في المنزل

المكونات :

3 حبات بصل كبيرة (أحمر أو أبيض حسب الرغبة).

1 كوب خل أبيض.

½ كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.

خطوات التحضير:

ـ قشّري البصل وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

ـ في وعاء، اخلطي الخل والماء والملح والسكر حتى يذوب الخليط.

ـ أضيفي حبوب الفلفل، ثم ضعي شرائح البصل في برطمان زجاجي محكم.

ـ صبي خليط الخل فوق البصل حتى يغطيه تمامًا.

ـ احكمي إغلاق البرطمان واتركيه في الثلاجة 24 ساعة على الأقل قبل التقديم.

طرق حفظ البصل المخلل

ـ يُمكن الاحتفاظ بـ البصل المخلل في الثلاجة حتى 3 أسابيع.

ـ يفضل استخدام برطمان زجاجي محكم الإغلاق لضمان الجودة.

ـ تجنبي ملامسة المعدن للخل للحفاظ على الطعم.

استخدامات مميزة لمخلل البصل

ـ إضافة لذيذة للساندويتشات مثل البرجر والشاورما.

ـ تزيين السلطات لمذاق منعش وحامض.

ـ تقديمه بجانب المشويات من لحوم ودجاج.

الفوائد الصحية لمخلل البصل

ـ يحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ـ الخل يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ويعزز الشبع.

ـ البصل غني بالكبريت والفلافونويدات المفيدة للقلب والمناعة.

