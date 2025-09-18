قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل مربي البلح.

طريقة عمل مربى البلح

المقادير

- التمر : 2 كيلو (بلح أحمر / مقشر)

- سكر : كيلو

- الماء : 3 اكواب

- القرفة : عود

- عصير الليمون : 1 حبة

طريقة التحضير مربي البلح

اغسلي البلح ثم قطعيه إلى جزئين وأزيلي النواة.

ضعي البلح في قدر، وأضيفي إليه السكر واتركيه منقوع بالسكر ليلة كاملة.

أضيفي الماء على البلح والسكر وحرّكي.

ارفعي القدر على نار هادئة وغطّيه واتركيه على النار حتى يغلي.

أضيفي عود القرفة وعصير الليمون واتركي المربى على النار يغلي لمدة ساعة إضافية حتى يثقل قوامه.

ارفعي القدر عن النار، واحتفظي بالمربى في برطمانات واتركيها حتى تبرد تماماً قبل تقديمها.