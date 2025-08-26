تُعد المسقعة من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ العربي، و بالأخص في المطبخ المصري، فهي وجبة تجمع بين الطعم الشهي والمكونات البسيطة التي تتوافر في كل بيت، هناك الكثير من الأشخاص يفضلونها بدون لحم مفرومة والبعض الأخر يفضلها باللحم حسب الرغبة.

طريقة عمل المسقعة المصرية التقليدية

تقدم الشيف دينا على طريقة عمل المسقعة المصرية التقليدية، وهي من الأطباق الشهية والشعبية في العالم العربي، خاصة في مصر.

مكونات طريقة عمل المسقعة

2 حبة باذنجان رومي كبيرة مقطعة شرائح أو مكعبات

2 حبة بطاطس اختياري مقطعة شرائح أو مكعبات

1 حبة فلفل أخضر رومي مقطع شرائح

1 حبة فلفل حار اختياري حسب الرغبة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم أو شرائح

4 فصوص ثوم مهروس أو شرائح

زيت للقلي

للصلصة:

2 كوب عصير طماطم طازج

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري لزيادة اللون والطعم

ملح + فلفل أسود

كمون + رشة سكر

زيت زيتون أو زيت نباتي

طريقة عمل المسقعة

يُقلى الباذنجان في زيت غزير حتى يأخذ لونًا ذهبيًا، ثم يوضع على ورق مطبخ لتصفية الزيت.

إذا استخدمتِ البطاطس، تُقلى أيضًا بنفس الطريقة.

تُقلى شرائح الفلفل الحار والرومي لمدة دقيقة فقط لتليينها.

طريقة عمل صلصة المسقعة

في مقلاة، يُضاف قليل من الزيت، ثم تُشوح البصلة والثوم حتى يذبلوا.

يُضاف عصير الطماطم + الصلصة + الملح + الفلفل + الكمون + السكر، وتُترك حتى تتسبك وتقل حوالي 10-15 دقيقة

في صينية فرن أو طاجن، رصي الخضار المقلي باذنجان، بطاطس، فلفل.

اسكبي الصلصة فوق الخضار حتى تغطيهم.

يمكنكِ وضع حلقات فلفل أو طماطم للزينة من الأعلى.

توضع الصينية في فرن ساخن على حرارة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة.

التقديم