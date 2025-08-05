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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات
طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل المسقعة المصرية التقليدية بطريقة سهلة ولذيذة، حيث تُعد المسقعة من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ المصري والعربي، وهي واحدة من الوصفات التي تجمع بين الطعم الغني والمكونات البسيطة.

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات  

في هذه الوصفة، سنتعرف على طريقة تحضير المسقعة المصرية الأصيلة خطوة بخطوة، لتحصلي على طعم شهي ومذاق لا يُنسى، للشيف دينا على .

المكونات لطريقة عمل المسقعة

  • 2 حبة باذنجان رومي كبيرة
  • 2 حبة فلفل أخضر رومي أو حار حسب الرغبة
  • 2 حبة بطاطس اختياري
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 كوب عصير طماطم
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة كمون
  • زيت للقلي

طريقة عمل المسقعة

طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات  
  •  قطّع الباذنجان والبطاطس شرائح متوسطة السُمك
  • رش القليل من الملح على الباذنجان واتركه 15 دقيقة لتقليل امتصاص الزيت
  • سخّن الزيت واقلِ الباذنجان والبطاطس حتى تصبح ذهبية اللون
  • صفّيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد
  •  اقلي الفلفل الأخضر قليلًا في نفس الزيت أو اشويه في الفرن حسب الرغبة
  •  في قليل من الزيت، شوّح البصل حتى يذبل
  • أضف الثوم وقلّب حتى تظهر رائحته
  • أضف عصير الطماطم والصلصة
  • أضف الملح والفلفل والكمون
  • اترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك حوالي 15 دقيقة
  •  في صينية أو طاجن، ضع طبقة من الباذنجان
  • ثم طبقة من البطاطس والفلفل
  • كرّر الطبقات حسب الكمية
  • اسكب الصلصة فوق الجميع لتغطيها جيدًا
  •  أدخل الصينية فرن ساخن على حرارة 180 درجة لمدة 20-25 دقيقة
  • حتى تمتزج النكهات وتتشرب الخضار الصلصة جيدًا

تُقدم

  • ساخنة مع الخبز البلدي
  • ويمكن تقديمها باردة أيضًا حسب الرغبة
  • تصلح كطبق رئيسي نباتي أو كمقبلات مع أطباق اللحوم
المكونات لطريقة عمل المسقعة المسقعة طريقة عمل المسقعة طريقة عمل المسقعة المصرية بأسهل الخطوات

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