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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الجلد للدماغ .. فوائد خارقة لتناول فاكهة صيفية شهيرة

أمراض المخ
أمراض المخ
اسماء محمد

تعد الفراولة من أشهى أنواع الفواكه التى يحبها الكبار والصغار ومنتشرة بوفرة خلال فصل الصيف.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أهم الفوائد الصحية للفراولة:

تحسين حساسية الأنسولين

تُحسّن البوليفينولات الموجودة في الفراولة حساسية الأنسولين لدى البالغين غير المصابين بالسكري ولا تقتصر فوائد الفراولة على كونها قليلة السكر فحسب، بل قد تُساعد أيضًا على استقلاب أنواع أخرى من الجلوكوز.


حماية البشرة

للفراولة تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في منع تلف الجلد وفي دراسة صغيرة، وفّرت العلاجات التجميلية المعتمدة على الفراولة حمايةً للبشرة المعرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة من النوع أ، خاصةً عند استخدامها مع الإنزيم المساعد Q10.

إدارة هشاشة العظام

أظهرت دراسة صغيرة أن فوائد الفراولة المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد أيضًا في حماية أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك المفاصل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام وآلام الركبة، يمكن للفراولة أن تساعد في تقليل الألم والتورم وفي إحدى الدراسات، عانى البالغون الذين تناولوا 50 جراما من الفراولة يوميًا لمدة 24 أسبوعًا من الألم والالتهاب بشكل أقل.

هشاشة العظام


 الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

وجد الباحثون أن الفراولة قد تعزز صحة القلب بطرق متعددة فإلى جانب مساعدتها على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، قد تخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وتخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL). LDL هو النوع "الضار" من الكوليسترول.

قد يؤدي تناولها بانتظام أيضًا إلى حماية قلبك من خلال مساعدة الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل وخفض ضغط الدم.

صحة الأمعاء أفضل


تناول أطعمة غنية بالألياف، مثل الفواكه، يُساعد على انتظام حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك العرضي كما تُعدّ الفراولة بمثابة بريبايوتيك، أي أنها تُغذّي بكتيريا الأمعاء "النافعة" وقد وجد الباحثون أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي يُساعد الجسم على الاستفادة بشكل أفضل من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين الموجود في الفراولة.

القولون

انخفاض محتمل لخطر الإصابة بالسرطان

الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة والخضراوات أقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنةً بمن يتناولون أطعمة أقل غنى بالعناصر الغذائية وعلاوة على ذلك، قد تُبطئ بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة نمو الخلايا السرطانية لكن العلماء ما زالوا يحاولون تحديد كيفية مساهمة المركبات الكيميائية الموجودة في الفراولة في الوقاية من السرطان أو علاجه.


حماية صحة الدماغ

تُظهر الأبحاث طويلة الأمد أن الأشخاص الذين يتناولون فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والفراولة، لديهم معدلات أبطأ من تراجع التفكير والذاكرة مع التقدم في السن كما أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف ويعتقد العلماء أن التأثيرات المضادة للالتهابات لهذه الفاكهة تلعب دورًا كبيرًا في كيفية حماية التوت للدماغ.

الفراولة فوائد الفراولة مقاومة الأنسولين الأنسولين الزهايمر

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