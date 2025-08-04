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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شاي الزعتر يعالج أمراض ومشاكل صحية لن تخطر ببالك

الزعتر
الزعتر

يعد الزعتر على العديد من العناصر الغذائية المهمة ويحتوي جرام واحد تقريبًا من الزعتر على فيتامينات ومعادن مهمة، مثل فيتامين ك، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز و له آثار إيجابية على الصحة.

وفقا لما ذكره موقع anadolumedicalcenter نكشف لكم  أهم فوائد شاي الزعتر هي:

 التحكم في ضغط الدم

تشير بعض الدراسات المعملية إلى أن الزعتر قد يساعد في خفض ضغط الدم.


غني بمضادات الأكسدة 

 الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة قد تضر بالخلايا السليمة في الجسم و تساعد مضادات الأكسدة على تحييد هذه الجذور الحرة ومكافحة الإجهاد التأكسدي وتُعد مركبات مثل الثيمول والفيتولات الموجودة في الزعتر مضادات أكسدة مهمة وبفضل هذه المواد المضادة للأكسدة، يمكن لشاي الزعتر أن يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

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  تهدئة الجهاز الهضمي 

وفقًا لبعض الدراسات العلمية، يحتوي الزعتر على مركبات مضادة للميكروبات والبكتيريا وهذا يُساعد شاي الزعتر على مكافحة البكتيريا والميكروبات في المعدة والأمعاء بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُساعد شاي الزعتر على استرخاء الجهاز الهضمي وتخفيف عسر الهضم.
 

 تقوية جهاز المناعة 

يمكن للفيتامينات والمعادن الموجودة في الزعتر أن تساعد في تقوية جهاز المناعة.
خصائص مضادة للالتهابات

تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن المركبات مثل الثيمول في الزعتر قد تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم.

تحسين  صحة البشرة 


شاي الزعتر غني بمضادات الأكسدة، وهي ضرورية لصحة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز شاي الزعتر بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد على تخفيف أعراض مشاكل البشرة مثل حب الشباب والالتهابات الفطرية

 تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي

تظهر بعض الدراسات أن خصائص الزعتر المضادة للالتهابات تُساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال واحتقان الأنف وبمعنى آخر، قد يُساعد شاي الزعتر في تخفيف أعراض مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال.

فوائد الزعتر

 تقليل آلام الدورة الشهرية

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي الزعتر يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

التحكم في الوزن

أظهرت بعض الدراسات أن المركب الموجود في الزعتر يسمى الثيمول قد يساعد في التحكم في الوزن.

يقلل من التوتر 


تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الفينولية الموجودة في شاي الزعتر قد تساعد في تقليل التوتر والقلق

شاي الزعتر الزعتر فوائد شاي الزعتر البشرة تقليل التوتر

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