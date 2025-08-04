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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض انسحاب السجائر من الجسم.. وعلامات غير متوقعة تظهر بعد التعافي

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
اسماء محمد

تعد أعراض الانسحاب من أكثر المتاعب التى تواجه الممتنعين عن التدخين حديثا ولكن فهمها والاستعداد لها و الصبر عليها يمكننا من تخطى هذه المرحلة بسلام.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك يكون من الصعب في البداية مقاومة تلك الرغبة الشديدة في التدخين ولكن عندما تزول ستجد علامات عديدة تدل على تحسن صحتك.

وقد تعاني من أعراض الانسحاب خلال الأيام القليلة الأولى، مثل تقلب المزاج والانفعال والصداع، حيث يعتاد جسمك على عدم وجود النيكوتين، ولكن بمجرد الإقلاع عن التدخين، ستلاحظ تحسنًا إيجابيًا في صحتك. 

تأثير الٱقلاع عن التدخين بعد 12 ساعة

لن تتحسن وظائف رئتيك فحسب، بل ستلاحظ أيضًا انخفاضًا في عدد مرات السعال وضيق التنفس.

أعراض الانسحاب

قد تشمل أعراض انسحاب التدخين ما يلي:

زيادة الشهية.
زيادة الوزن.
اكتئاب.
أرق.
التهيج.
إحباط.
قلق.
الأرق.
صعوبة التركيز.


 "قد تستمر أعراض الانسحاب هذه لبضعة أيام أو بضعة أسابيع وتختلف من شخص لآخر".

التدخين

مكاسب الاقلاع عن التدخين 

بمجرد التوقف عن التدخين، سوف تتحسن صحتك، بما في ذلك:

انخفاض ضغط الدم ومعدل النبض.
ارتفاع في درجة حرارة اليدين والقدمين.
يعود مستوى أول أكسيد الكربون في دمك إلى طبيعته.
زيادة مستويات الأكسجين في دمك.
انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.
تعود لك القدرة على التذوق والشم.
تحسين الدورة الدموية.
انخفاض السعال واحتقان الجيوب الأنفية وضيق التنفس.
زيادة في مستوى الطاقة لديك.
تحسين القدرة على التنفس.

الإقلاع عن التدخين التدخين أعراض الانسحاب أعراض انسحاب النيكوتين انسحاب النيكوتين

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