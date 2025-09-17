قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ



المقادير :
- كيلو بطاطس
- حبتين بصل
- طماطم
- ثوم
- فرخة متوسطة الحجم
- ملح وفلفل اسود وبهارات
- فلفل اخضر
- مرقة دجاج
 


طريقة التحضير لعمل صينية بطاطس بالفراخ:


- قومي بتقطيع الفرخة وغسلها جيدا بالماء واخل والليمون والملح ، وضعيها جانبا
- قشري البطاطس وقطعيها حلقات متوسطة السماكة ومتساوية .
- كذلك قطعي الفلفل الاخضر قطع متوسطة الحجم.

- في صينية مناسبة ضعي البطاطس والفراخ والفلفل الاخضر و كل تلك المكونات وايضا البصل المفروم واخلطيها جيدا ولكن بعد ان تدهني الصينية بسمن .
- اضيفي اليها الطماطم بعد ان تقومي بعصرها ، واضيفي البهارات المحضرة ومرقة الدجاج .
- على النار ضعي تلك الصينية بمكوناتها واتركيها لتغلي وتختلط المكونات .
- بع ان تنضج البطاطس ، قومي بوضع الصينية بالفرن للتتحمر قليلا ثم ضعيها على الشواية ليحمر وجهها .
- وقدميها ساخنة مع الارز .

