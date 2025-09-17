قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ





المقادير :

- كيلو بطاطس

- حبتين بصل

- طماطم

- ثوم

- فرخة متوسطة الحجم

- ملح وفلفل اسود وبهارات

- فلفل اخضر

- مرقة دجاج





طريقة التحضير لعمل صينية بطاطس بالفراخ:



- قومي بتقطيع الفرخة وغسلها جيدا بالماء واخل والليمون والملح ، وضعيها جانبا

- قشري البطاطس وقطعيها حلقات متوسطة السماكة ومتساوية .

- كذلك قطعي الفلفل الاخضر قطع متوسطة الحجم.



- في صينية مناسبة ضعي البطاطس والفراخ والفلفل الاخضر و كل تلك المكونات وايضا البصل المفروم واخلطيها جيدا ولكن بعد ان تدهني الصينية بسمن .

- اضيفي اليها الطماطم بعد ان تقومي بعصرها ، واضيفي البهارات المحضرة ومرقة الدجاج .

- على النار ضعي تلك الصينية بمكوناتها واتركيها لتغلي وتختلط المكونات .

- بع ان تنضج البطاطس ، قومي بوضع الصينية بالفرن للتتحمر قليلا ثم ضعيها على الشواية ليحمر وجهها .

- وقدميها ساخنة مع الارز .