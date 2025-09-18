قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل برجر التورتيلا .. بمذاق لا يقاوم

هاجر هانئ

قدّم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل  برجر التورتيلا  فهو من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير برجر التورتيلا

● خبز تورتيلا

● لحمة مفرومة

● توابل برجر

● بصل مفروم

● جبنة ميكس مبشورة

● ملح وفلفل

● خس

● طماطم

● بصل

للصوص
● كاتشب
● مايونيز
● مستردة
● خيار مخلل


طريقة تحضير برجر التورتيلا


يفرد على خبز التورتيلا لحمة مفرومة و يوضع على الوجه توابل برجر , ملح , فلفل
في طاسة على النار يوضع قليل من الزيت ثم يوضع خبز التورتيلا باللحمة المفرومة.
يقلب الساندوتش و يوضع على الوجه قليل من الجبنة
يترك الساندوتش قليلاً.
للصوص
في بولة يوضع مايونيز , كاتشب , مسطردة , خيار مخلل , بصل مفروم , ملح , فلفل , توابل برجر و تقلب المكونات جيداً للحصول على الصوص المطلوب.
يوضع الصوص على وجه الساندوتش مع حلقات طماطم , بصل , مخلل , خس مبشور
ثم يقدم خبز التورتيلا.

برجر برجر التورتيلا مقادير برجر التورتيلا طريقة تحضير برجر التورتيلا

