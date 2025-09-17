طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البيتزا التشكسن رانش فى البيت بكل احترافيه.
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
مقادير عجينة البيتزا مقاس 32 :
- نصف كوب حليب او الماء / 125م.
- نصف ملعقة كبيرة عسل او السكر / 10 جرام.
- 2.5 ملعقة صغيرة من الخميرة فورية / 8 جرام.
- كوب ونصف دقيق ابيض متعدد الاستخدام / 180 جرام.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح طعام / 2 جرام.
- ربع ملعقة صغيرة زعتر / 1 جرام ( اختياري ).
مقادير صلصة البيتزا :
- 3 ثمرات من الطاطم / البندورة.
- ثمرة صغيرة بصل.
- 3 فص ثوم.
- ملعقة صغيرة من ( ملح - زعتر - بابريكا ).
مقادير حشو الدجاج :
- فص من صدور الدجاج.
- 4 ملعقة كبيرة زيت.
- 2 فص ثوم مفروم.
- عصر نصف ليمونة.
- نصف ملعقة صغيرة ( فلفل اسود - بابريكا - زعتر - ملح - بصل بودر ).
-تغطية الوجه بالجبنة والخضروات حسب الرغبة.