شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

تُعد مناقيش الزعتر من أشهر المعجنات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، فهي وجبة مثالية للفطور أو العشاء بفضل نكهة الزعتر الممزوج بزيت الزيتون.

وتقدم الشيف فاطمة أبو حاتي وصفتها المميزة لتحضير مناقيش الزعتر بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة يمكن تجهيزها في المنزل بسرعة، لتحصلي على طعم شهي ينافس المخابز.

طريقة عمل مناقيش الزعتر

المكونات:

3 أكواب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب زيت.

كوب ماء دافئ (للعجن).

نصف كوب زعتر جاف.

نصف كوب زيت زيتون.

خطوات التحضير:

ـ في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.

ـ أضيفي الزيت وابدئي بالعجن مع إضافة الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية ومرنة.

ـ غطي العجينة واتركيها لتختمر ساعة كاملة حتى يتضاعف حجمها.

ـ جهزي خليط الزعتر بزيت الزيتون.

ـ قسمي العجينة بعد التخمير إلى كرات صغيرة، ثم افرديها على شكل دوائر رفيعة.

ـ وزعي خليط الزعتر على الوجه.

ـ ضعيها في صينية مدهونة زيت، وأدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تنضج وتتحمر الأطراف.

النتيجة:

سوف تحصلي على مناقيش الزعتر على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بعجينة هشة وطعم لذيذ لا يقاوم، تصلح كوجبة فطور أو كوجبة خفيفة للأطفال.