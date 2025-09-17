بمكونات بسيطة.. طريقة عمل دبابيس الفراخ الكرانشي

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل دبابيس الفراخ الكرانشي.

طريقة عمل دبابيس الفراخ الكرانشي:

المكوّنات

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كاري

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

نصف كوب نشا

بيض 1 بيضة

أفخاذ دجاج كيلو جرام أفخاد دجاج

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض

‏كوب ماء

زيت نباتي غزير للقلي بحسب الحاجة

طريقة التحضير لعمل دبابيس الفراخ الكرانشي:

1-في وعاء، أخلطي الدقيق والبهارات حتى تتداخل.

2-أقسمي الخليط بشكل متساوٍ في وعاءين.

3-في الوعاء الأول، أضيفي البايكنغ باودر والنشاء.أخلطي حتى تتداخل المكونات.

4-في الوعاء الثاني، أضيفي البيضة والماء. اخفقي الخليط حتى يتجانس.

5-في وعاء كبير، ضعي الدجاج وأسكبي خليط الدقيق والبيض. قلّبي الفراخ في التتبيلة وأدخليها الى الثلاجة مدة ساعتين.

6-بعد ساعتين، أخرجي الفراخ من الثلاجة. غمسي كل قطعة دجاج في خليط الدقيق والنشاء حتى تتغلف تماما وضعيها جانبا في طبق.

7-في قدر، حمّي الزيت على نار قوية. ضعي الدجاج في الزيت وخففي النار الى هادئة حتى ينضج الدجاج مع تقليبها من وقت إلى آخر.

8-صفي الفراخ من الزيت وقدميه على سفرتك.



