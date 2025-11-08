رئيس حي شمال الغردقة يضبط عربة «كارو » مخالفة وتروسيكل

قام اليوم اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة بجولة تفقدية بمنطقة مبارك 2 لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخالفات ،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الجولات الميدانية داخل الأحياء ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الجولة أحمد يوسف مساعد رئيس الحي، و محمد راشد سكرتير الحي، حيث شملت الجولة متابعة تنفيذ خطة النظافة اليومية، والتأكد من استمرار حملات رفع المخلفات وتحسين المظهر العام بنطاق الحي.

وخلال الجولة، تم ضبط تروسيكل مخالف لقرار السيد المحافظ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تنفيذًا لتعليمات منع سير التروسيكلات داخل المدينة.

كما وجه رئيس الحي باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وتم خلال الجولة رفع كميات من الرتش والمخلفات بجوار سور المقابر الباشا، إلى جانب دعم ممشى الشيراتون بعدد من الحاويات الجديدة، وتنظيف قطعة أرض فضاء داخل منطقة أبو العباس شيري، بالتعاون مع شركة هيبكا المسؤولة عن أعمال النظافة والبيئة بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الجولات الميدانية مستمرة يوميًا تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة والخدمات العامة وتحقيق الانضباط في الشارع الغردقاوي.