طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

يُعد الجنزبيل أو الزنجبيل من أكثر التوابل استخدامًا في المطابخ العربية والعالمية، لكن ما لا تعرفه الكثير من السيدات هو أن له فوائد صحية مذهلة تتجاوز مجرد نكهته المميزة.
سواء كنتِ تستخدمينه طازجًا أو مطحونًا، فإن إضافة الجنزبيل إلى الطعام تمنح جسمك دعمًا قويًا للمناعة والهضم والطاقة.

10 فوائد لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام 

في هذا المقال، اكتشفي 10 فوائد لا تعرفينها عن الجنزبيل تجعل من هذه التوابل الذهبية سرًا للصحة والجمال، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

جنزبيل

1. يعزز الهضم ويمنع الانتفاخ

يُحفّز الجنزبيل إفراز العصارات الهضمية ويساعد على هضم البروتينات والدهون بكفاءة أكبر.
كما أنه يقلل من الغازات والانتفاخات بعد الوجبات، مما يجعله مثاليًا بعد الأطعمة الدسمة.

2. يقوّي المناعة ويحارب العدوى

الجنزبيل غني بمركبات طبيعية مضادة للأكسدة مثل الجينجيرول، وهي مادة تساعد على مكافحة البكتيريا والفيروسات وتقوية جهاز المناعة.
لذلك، فإن تناوله بانتظام يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

3. يخفف الغثيان والدوار

من أشهر استخدامات الجنزبيل الطبية أنه يخفف الغثيان، خاصة أثناء الحمل أو السفر أو بعد العمليات الجراحية.
إضافة القليل منه إلى الطعام أو المشروبات يمنح راحة سريعة للمعدة ويمنع الإحساس بالدوار.

4. يساعد في إنقاص الوزن

يساهم الجنزبيل في تحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.
كما أنه يقلل الشهية وينظم مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا رائعًا في أنظمة الرجيم.

5. يخفف الالتهابات وآلام المفاصل

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يساعد الجنزبيل في تخفيف آلام المفاصل والعضلات الناتجة عن التمارين أو التهابات المفاصل المزمنة.
يمكن تناوله في الطعام أو كشاي طبيعي للحصول على تأثير مهدئ.

6. ينشّط الدورة الدموية

يساعد الجنزبيل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم، مما يمنحك طاقة ونشاطًا طبيعيًا ويقلل من الشعور بالبرد أو الخمول.

7. يحسّن صحة القلب

تناول الجنزبيل بانتظام يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
إنه توابل طبيعية لحماية قلبك دون أدوية!

8. يحافظ على نضارة البشرة

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، يعمل الجنزبيل على مكافحة التجاعيد وتأخير علامات التقدم في السن.
يمكنكِ تناوله أو استخدامه في ماسكات طبيعية للبشرة لتوحيد اللون وزيادة الإشراقة.

9. يعزّز صحة الشعر

الجنزبيل يحتوي على معادن وزيوت طبيعية تنشّط بصيلات الشعر وتحفّز نموه.
كما أنه يحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر.

10. يقي من الأمراض المزمنة

تناول الجنزبيل بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري والسرطان، بفضل قدرته على مقاومة الالتهابات وتنظيم السكر في الدم.

طرق سهلة لاستخدام الجنزبيل في الطعام

  • أضيفي القليل من الجنزبيل المبشور إلى الشوربة أو الصوصات.
  • استخدميه مع الليمون والعسل لتتبيل الدجاج أو الأسماك.
  • أضيفيه إلى المشروبات الدافئة مثل الشاي أو القهوة لنكهة غنية وفائدة مضاعفة.
