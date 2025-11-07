قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى
الخزانة الأمريكية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري
توك شو

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

كشف محمد سعودي صديق الفنان إسماعيل الليثى، تفاصيل جديدة عن حالة الفنان بعد توفير غرفة رعاية له بأحد مستشفيات المنيا العامة.

وقال صديق الفنان إسماعيل الليثي، إنه استغاث أمس في فيديو مع شيماء سعيد زوجة إسماعيل، وعلى الفور كانت الاستجابة سريعة من قبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وأوضح أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتابع معه لحظة بلحظة، منذ الحادثة، وأنه عمل على توفير غرفة الرعاية المركزة، ووفر غرفة خارجية بمستشفى خاصة، لكن الأطباء نصحوا بعدم خروج إسماعيل من المستشفى لآن قلبه في حالة خطرة

وأشار صديق الفنان إسماعيل الليثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، إلى أن آخر مكالمة بينه وبين الفنان إسماعيل كانت قبل الحادث بساعات، ولكن بعد ذلك جاء له اتصال يخبره بأنه تعرض لحادث، وعلى الفور أخذ زوجة الفنان الليثي وذهب للمستشفى. 

ولفت إلى أنه عندما وصل لـ المستشفي وجد إسماعيل في الطوارئ، وظهر مع زوجة إسماعيل في الفيديو لتوفير غرفة رعاية، وبالفعل تم توفيرها.

وعن حالة الفنان الصحية، قال" إسماعيل يعاني من كسر في قاع الجمجمة، وكسر في الجمجمة من الجانب الأيمن، وكسور في الوجه، وأن قلبه توقف وعاد مرة آخرى، أن الفنان تم وضعه على جهاز تنفس، وأنه يعاني من نزيف داخلي".

وأشار إلى أن حالة إسماعيل حرجة، ويعاني من مشكلات صحية وأنه يطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، لآن الحادثة كبيرة.

