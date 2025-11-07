قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

كشف محمد سعودي صديق الفنان إسماعيل الليثى، تفاصيل جديدة عن حالة الفنان بعد توفير غرفة رعاية له بأحد مستشفيات المنيا العامة.

وقال صديق الفنان إسماعيل الليثي، إنه استغاث أمس في فيديو مع شيماء سعيد زوجة إسماعيل، وعلى الفور كانت الاستجابة سريعة من قبل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وأوضح أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتابع معه لحظة بلحظة، منذ الحادثة، وأنه عمل على توفير غرفة الرعاية المركزة، ووفر غرفة خارجية بمستشفى خاصة، لكن الأطباء نصحوا بعدم خروج إسماعيل من المستشفى لآن قلبه في حالة خطرة

وأشار صديق الفنان إسماعيل الليثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، إلى أن آخر مكالمة بينه وبين الفنان إسماعيل كانت قبل الحادث بساعات، ولكن بعد ذلك جاء له اتصال يخبره بأنه تعرض لحادث، وعلى الفور أخذ زوجة الفنان الليثي وذهب للمستشفى.

ولفت إلى أنه عندما وصل لـ المستشفي وجد إسماعيل في الطوارئ، وظهر مع زوجة إسماعيل في الفيديو لتوفير غرفة رعاية، وبالفعل تم توفيرها.

وعن حالة الفنان الصحية، قال" إسماعيل يعاني من كسر في قاع الجمجمة، وكسر في الجمجمة من الجانب الأيمن، وكسور في الوجه، وأن قلبه توقف وعاد مرة آخرى، أن الفنان تم وضعه على جهاز تنفس، وأنه يعاني من نزيف داخلي".

وأشار إلى أن حالة إسماعيل حرجة، ويعاني من مشكلات صحية وأنه يطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، لآن الحادثة كبيرة.