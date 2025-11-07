إسماعيل الليثي يتصدر تريند مؤشر البحث جوجل

تصدر الفنان اسماعيل الليثي تريند مؤشر البحث جوجل بعد تعرضه لحادث مروع.

كشف مصدر مقرب من الفنان إسماعيل الليثي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الليثي ما زال يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة المنيا، بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وأكد المصدر أن الحالة ما زالت تستدعي المتابعة الطبية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الأطباء يواصلون جهودهم لتحسين حالته الصحية.



يذكر أن نشر حساب تيك توك منسوب لـ شيماء سعيد، زوجة الفنان إسماعيل الليثي فيديو، تستغيث فيه لإنقاذ زوجها بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وانهارت شيماء سعيد في الفيديو، وعلقت: “جوزي بيموت ادعوله محتاجين عناية مركزة في المنيا”.



تفاصيل حادث الفنان إسماعيل الليثي

وأعلنت الصفحة الرسمية للمطرب إسماعيل الليثي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرضه لحادث سير خطير على طريق أسيوط، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وكتبت الصفحة الرسمية: «الفنان اسماعيل الليثي في حالة خطرة ضمن ضحايا ومصابين حادث ملوي بالمنيا دعواتكم بالشفاء»

وتم نقل الليثي إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة حيث تشير مصادر إلى أن حالته حرجة جدًّا.



إصابات ووفيات حادث الفنان إسماعيل الليثي

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم عدد من فرقته الموسيقيه بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخر تطورات حادث الفنان إسماعيل الليثي

كشف أحد مرافقي الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل جديدة حول الحادث قائلاً "تلقيت اتصالًا هاتفيا من شقيق الليثي يفيد بوقوع حادث للفنان إسماعيل الليثي، فسارعت بالحضور إلى المستشفى، والحمد لله اطمأننت عليه، حالته مستقرة نسبيًا، وهناك بعض الإصابات بين أفراد الفرقة لكنها بسيطة، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية

وأضاف أحد مرافقي الفنان أن الوفيات ليست من فريق الفنان الليثي، موضحًا أن الضحايا من السيارة الثانية التي اصطدمت بسيارة الفنان أثناء سيرها على الطريق، مشيرًا إلى أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين السيارتين، ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل.

وأكد المرافق أن إسماعيل الليثي تم نقله إلى العناية المركزة نتيجة اصابته بنزيف من الأنف والفم عقب الحادث، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.