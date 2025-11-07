قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
أحمد العيسوي

لا تزال حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تشغل اهتمام الجمهور ومتابعي الوسط الفني بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا وأدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. وبين القلق والدعوات، خرج الدكتور إبراهيم شمحوط، أستاذ جراحة المخ والأعصاب وأحد خبراء جراحة المخ والأعصاب،  بتصريحات طبية توضح ملامح الحالة الصحية للمطرب، مؤكدًا أن الوضع لا يزال دقيقًا وخطيراً ويحتاج إلى المتابعة المستمرة قبل تحديد ما إذا كان سيتجاوز مرحلة الخطر.

كدمات في المخ ووضع على جهاز التنفس الصناعي

أوضح الدكتور شمحوط أن المطرب يعاني من كدمات في المخ، وهي من الإصابات التي تحتاج إلى رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أنه موضوع على جهاز تنفس صناعي في الوقت الحالي، وذلك لتقييم قدرته على التنفس الطبيعي لاحقًا.
وأضاف أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى أن الحالة "مستقرة نسبيًا"، إلا أن الحكم الحقيقي على تطور الوضع يتطلب انفصاله عن جهاز التنفس، حتى يمكن تقييم قدرة الجسم على التنفس الذاتي ومدى تحسن الحالة العصبية.

مرحلة الغيبوبة ومؤشرات التحسن المحتملة

وبيّن أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن حالة الغيبوبة التي يمر بها الفنان قد تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك بحسب طبيعة الإصابة واستجابة الجسم للعلاج.


وأشار إلى أن بعض المرضى يستعيدون وعيهم تدريجيًا، لكن الأمر يحتاج إلى وقت وصبر، موضحًا أن التعافي ليس فوريًا إلا إذا كانت الحالة بسيطة ولم تستدعِ وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ البداية.

تقييم الحالة مرهون بالانفصال عن الجهاز

شدد الدكتور شمحوط على أن الأطباء لا يمكنهم تحديد مصير الحالة الصحية بدقة إلا بعد أن يتمكن إسماعيل الليثي من الانفصال عن جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن تلك المرحلة هي الفيصل لتقييم مدى استقرار حالته العصبية.


كما لفت إلى أن سرعة نقله من موقع الحادث إلى المستشفى تلعب دورًا مهمًا في تطور حالته، فكل دقيقة كانت مؤثرة في تقليل مضاعفات الإصابة.

في ضوء التصريحات الطبية الأخيرة، تبقى حالة المطرب إسماعيل الليثي خطيرة لكنها مستقرة، والأمل ما زال قائمًا في تحسن حالته خلال الأيام المقبلة. وينتظر الجمهور المصري والعربي أن يتجاوز الفنان هذه الأزمة الصحية بسلام، لتعود البسمة مجددًا إلى الساحة الفنية التي افتقدت صوته الشعبي المحبوب.

إسماعيل الليثي المخ والأعصاب التنفس الصناعي الحادث المطرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد