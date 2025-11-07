أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

لا تزال حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تشغل اهتمام الجمهور ومتابعي الوسط الفني بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا وأدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. وبين القلق والدعوات، خرج الدكتور إبراهيم شمحوط، أستاذ جراحة المخ والأعصاب وأحد خبراء جراحة المخ والأعصاب، بتصريحات طبية توضح ملامح الحالة الصحية للمطرب، مؤكدًا أن الوضع لا يزال دقيقًا وخطيراً ويحتاج إلى المتابعة المستمرة قبل تحديد ما إذا كان سيتجاوز مرحلة الخطر.

كدمات في المخ ووضع على جهاز التنفس الصناعي

أوضح الدكتور شمحوط أن المطرب يعاني من كدمات في المخ، وهي من الإصابات التي تحتاج إلى رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أنه موضوع على جهاز تنفس صناعي في الوقت الحالي، وذلك لتقييم قدرته على التنفس الطبيعي لاحقًا.

وأضاف أن التقارير الطبية الأولية تشير إلى أن الحالة "مستقرة نسبيًا"، إلا أن الحكم الحقيقي على تطور الوضع يتطلب انفصاله عن جهاز التنفس، حتى يمكن تقييم قدرة الجسم على التنفس الذاتي ومدى تحسن الحالة العصبية.

مرحلة الغيبوبة ومؤشرات التحسن المحتملة

وبيّن أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن حالة الغيبوبة التي يمر بها الفنان قد تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك بحسب طبيعة الإصابة واستجابة الجسم للعلاج.



وأشار إلى أن بعض المرضى يستعيدون وعيهم تدريجيًا، لكن الأمر يحتاج إلى وقت وصبر، موضحًا أن التعافي ليس فوريًا إلا إذا كانت الحالة بسيطة ولم تستدعِ وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ البداية.

تقييم الحالة مرهون بالانفصال عن الجهاز

شدد الدكتور شمحوط على أن الأطباء لا يمكنهم تحديد مصير الحالة الصحية بدقة إلا بعد أن يتمكن إسماعيل الليثي من الانفصال عن جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن تلك المرحلة هي الفيصل لتقييم مدى استقرار حالته العصبية.



كما لفت إلى أن سرعة نقله من موقع الحادث إلى المستشفى تلعب دورًا مهمًا في تطور حالته، فكل دقيقة كانت مؤثرة في تقليل مضاعفات الإصابة.

في ضوء التصريحات الطبية الأخيرة، تبقى حالة المطرب إسماعيل الليثي خطيرة لكنها مستقرة، والأمل ما زال قائمًا في تحسن حالته خلال الأيام المقبلة. وينتظر الجمهور المصري والعربي أن يتجاوز الفنان هذه الأزمة الصحية بسلام، لتعود البسمة مجددًا إلى الساحة الفنية التي افتقدت صوته الشعبي المحبوب.