تدخل فوري من رئيس حي شمال الغردقة لوقف هدم مخالف بمنطقة الاستاد القديم

في استجابة سريعة وضمن المتابعة الميدانية المستمرة، توجّه العميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة، برفقة فريق المتابعة الميدانية وشرطة المرافق، إلى منطقة تقسيم الاستاد القديم – قطعة رقم (10)، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوجود أعمال هدم لعقار دون إخطار الحي مسبقًا.

وخلال المتابعة، تبين سقوط جزء من واجهة العقار أثناء عملية الهدم دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية بضرورة تطبيق القوانين بكل حزم لحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والإخطار المسبق قبل الشروع في أي أعمال هدم أو ترميم، مشددًا على أن أي مخالفة في هذا الشأن ستُقابل بإجراءات فورية ورادعة.

وأشار العميد محمد أبو الحسن إلى أن رئاسة حي شمال الغردقة تواصل جهودها الميدانية على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمتابعة المخالفات وضبط أي تجاوزات للحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.