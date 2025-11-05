جمال شعبان: نقص فيتامين د يسبب مشكلات بالعظام

حذر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، المواطنين من نقص فيتامين د، موضحًا أن له تأثيرا على المزاج والعظام، والمناعة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن فيتامين د، يتكون من تناول الوجبات الصحية وتناول الخضروات والفاكهة، والتعرض لـ الشمس، وأن يكون بمتابعة مع طبيب متخصص.

ولفت إلى أن فيتامين د لا يتم تعويضه فقط بالأدوية لكن هناك أمور حياتية يجب اتباعها، منها تناول الوجبات الصحية السليمة، والتعرض لأشعة الشمس.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أبرز الفروق بين قلب الرجل وقلب المرأة، موضحا أن حجم القلب يختلف بين الجنسين، فبما أن قبضة يد المرأة أصغر من يد الرجل، فإن قلبها أيضا يكون أصغر حجما.

وأضاف أن معدل ضربات قلب المرأة أسرع من الرجل بعدة نبضات في الدقيقة، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى طبيعة المرأة العاطفية وتأثرها السريع.

وأوضح شعبان أن شرايين قلب المرأة تكون أدق وأصغر من شرايين الرجل، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر في بعض الحالات، لكنها في الوقت نفسه تمتلك حماية فسيولوجية طبيعية خلال فترات الحمل والولادة.

وأكد أن هذه الفروق لا تعني أن قلب الرجل أقوى أو أضعف من قلب المرأة، فكل منهما يتميز بخصائص مختلفة، مشددا على أهمية الاهتمام بصحة القلب من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة والابتعاد عن التوتر.